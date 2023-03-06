　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

預告「將在桃機、松機隨機殺人」　警曝鍵盤幕後是「這個人」

▲航空警察局刑警大隊副大隊長陳沛樹表示，在臉書恐嚇「在機場隨機殺人」言論，研判為同一人所為。（圖／航警局提供）

▲航空警察局刑警大隊副大隊長陳沛樹表示，在臉書恐嚇「在機場隨機殺人」言論，研判為同一人所為。（圖／航警局提供）

記者楊熾興／桃園報導

一名臉書名稱【邵維省】在網路散播恐嚇機場言論，聲稱「3月6日將在桃園、松山機場候機大廳隨機殺人，並且Facebook同步直播」，航警局局長邱文亮相當重視，立即指示所屬全力追查並通報「臉書」下架相關貼文，據調查這次的恐嚇留言，與今年1月份多起恐嚇桃園機場的手法及口吻均相仿，初步研判均為同一人所為。

▲▼在臉書恐嚇者揚言在機場候境大隨機殺人。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼在臉書恐嚇者揚言在機場候境大廳直播隨機殺人。（圖／記者沈繼昌攝

▲▼在臉書恐嚇者揚言在機場候境大隨機殺人。（圖／記者沈繼昌攝）

航空警察局刑警大隊副大隊長陳沛樹表示，鑑於近來國內桃園國際機場、松山機場、高雄機場等重要交通設施經常接獲是類惡意恐嚇訊息，航警局除責成刑警大隊與刑事局組成專案小組，並報請地檢指揮偵辦，全力清查網路資訊追緝犯嫌外，同時通報所轄各航空站提高見警率及強化各項勤務與防範作為。

航警局局長邱文亮強調，依照民用航空法第 105 條，未指定犯人向公務員、民用航空事業或活動團體之人員誣告犯危害飛航安全或設施，或散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。對於任何危害飛安言論，本局絕對嚴查嚴辦，以杜絕民眾僥倖心態，同時呼籲民眾切勿轉傳相關訊息，以身試法。

ET快訊
頻補班惹民怨　人事長：大家可接受過年放6天？那我覺得很棒
10年前經典賽逆轉荷蘭　「護國女球僮」近況曝光
快訊／一家四口住飯店「房價6萬9」　業者回應了
確定3／15首發！　21萬人3方式領6000紓困金
姊弟戀新婚才4個月　逃回高雄娘家仍遭掐死
457萬賓士S350毀了！國道疑自動駕駛衝緩撞車　車頭全爛
快訊／尋獲1具遺體！台籍漁船翻覆　還有6人下落不明
補班6次惹民怨！　人事總處要改：6月底前公告
街頭拜託女路人拍照「她超眼熟」！　是台灣大咖天后

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化八卦山狂燒13小時！打火弟兄累翻　警鎖定縱火嫌犯

快訊／國3基隆隧道內貨櫃車起火　濃煙強灌駕駛急逃車頭燒毀

狂吻女員工「過橋摔」想硬上　外籍主廚裝沒事還叫她放無薪假

醉男路倒被叫起拒送醫　竟沿路踹倒機車！酒醒強辯「那不是我」

公司拿爛車「賣他50萬」！上班數月卻0薪水　男哭：車貸越滾越高

比特犬當街撕咬浪母貓！飼主竟還鬆繩放任　牠「肚破、斷脊」慘死

馬防部斷炊沒肉！金門阿兵哥島休「吃飽鬥毆」　金防部說話了

嘉義民雄出租套房起火！緊鄰加油站勇消灌救　男子逃出送醫

高雄婦姊弟戀新婚4月慘遇死劫　「我不爽我就殺」家暴夫重判定讞

457萬賓士S350毀了！國道疑自動駕駛衝緩撞車　車頭爛掉畫面曝

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

男開心訂到BLACKPINK門票　隔天收兵單傻眼：要去哪看？

工讀生？歐告坐等刷牙　「全程不反抗」超乖巧

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

彰化八卦山狂燒13小時！打火弟兄累翻　警鎖定縱火嫌犯

快訊／國3基隆隧道內貨櫃車起火　濃煙強灌駕駛急逃車頭燒毀

狂吻女員工「過橋摔」想硬上　外籍主廚裝沒事還叫她放無薪假

醉男路倒被叫起拒送醫　竟沿路踹倒機車！酒醒強辯「那不是我」

公司拿爛車「賣他50萬」！上班數月卻0薪水　男哭：車貸越滾越高

比特犬當街撕咬浪母貓！飼主竟還鬆繩放任　牠「肚破、斷脊」慘死

馬防部斷炊沒肉！金門阿兵哥島休「吃飽鬥毆」　金防部說話了

嘉義民雄出租套房起火！緊鄰加油站勇消灌救　男子逃出送醫

高雄婦姊弟戀新婚4月慘遇死劫　「我不爽我就殺」家暴夫重判定讞

457萬賓士S350毀了！國道疑自動駕駛衝緩撞車　車頭爛掉畫面曝

上海迪士尼恢復與布偶擁抱拍照　不能拍打外僅剩「一個要求」

陳琥有機會轉打者？林威助：如果練得起來

彰化八卦山狂燒13小時！打火弟兄累翻　警鎖定縱火嫌犯

月薪達4.2萬元！北市環保局招募「150名儲備駕駛」　3／21開放報名

全中運網球遭爆「地獄球場」　潘文忠：選手受傷非常遺憾

台灣人「熱門結婚月份」TOP 3！2021年僅11萬對結婚　創22年新低

頻繁補班惹民怨　人事長：大家可以接受過年放6天？那我覺得很棒

4.28%美元優存有貓膩！　存30萬台幣「滿期僅多拿3000」

侯友宜被點名「戰犯」　蔣萬安緩頰：大家都有盡力到南投輔選

吳斯懷建議日方不道歉「暫緩台日軍事交流」　邱國正：後面會有動作

直播主「關濾鏡」真面目長這樣　胸線、鎖骨全畫得超浮誇！

社會熱門新聞

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

未婚妻跟軍官上床　綠帽王怒退婚變單親爸

「月領12萬」高薪！　一錄取變惡夢

快訊／上班塞爆！　國1「4車追撞3傷」回堵5公里

高雄男遭凌虐痛毆！過程全被錄下

蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔　沈政男2點分析

賓士突開門女子掉出來　真相曝光

蔥油餅闆娘找錢搓鈔　完整影片曝！

國1「4車追撞3傷」現場恐怖畫面曝光

淡水塞爆！議員父親告別式政壇大咖都到

酒店妹拒出場被男客捅死　職業工會說話了

自閉院生遭虐到橫紋肌溶解亡　3人重判

馬祖缺糧…金門4天兵開趴「吃飽喝足」互毆

更多熱門

相關新聞

雲林女失聯僅回「OK」太可疑　警桃機攔截

雲林女失聯僅回「OK」太可疑　警桃機攔截

雲林一名女子昨（4）日從家中一聲不響離開，家人於今日凌晨發現其未返家，以通訊軟體聯繫卻僅得到簡單回覆「OK」隨即失聯，家屬深恐女子遭騙淪為豬仔，馬上向斗南警分局斗南派所報案，警方迅速找停在火車站的機車，更發現女子通信定位在機場，通報航警後順利攔截出關，目前家屬已前往桃園協助釐清中。

PO文幫抓小偷 金門網巡3小時偵破

PO文幫抓小偷 金門網巡3小時偵破

糗了！警車保險桿國道上「隨風飄揚」

糗了！警車保險桿國道上「隨風飄揚」

短耳鴞觸網受困　金管處今攜國小師生野放

短耳鴞觸網受困　金管處今攜國小師生野放

金管會不忍了！　2周內找臉書、谷歌阻斷詐騙廣告

金管會不忍了！　2周內找臉書、谷歌阻斷詐騙廣告

關鍵字：

臉書揚言機場隨機殺人航警局恐嚇者同一人

讀者迴響

熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

唐綺陽運勢／4星座「生涯有重大變化」

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

教練轟羅嘉翎「心存僥倖」！議員揭他黑歷史

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

未婚妻跟軍官上床　綠帽王怒退婚變單親爸

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

女兒考研所落榜　爸媽陪考竟錄取

「月領12萬」高薪！　一錄取變惡夢

小S兩女兒根本ASOS！神複製29年前媽媽造型

更多

最夯影音

更多
謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪
20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面