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「阮慕驊、吳淡如」邀投資加群組　假的啦！2女慘遭騙400萬

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲刑事局5日對以名人號召當幌子的投資型詐騙犯罪提出預警。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

今年2月初，台中市一位年約70歲謝姓家庭主婦在臉書遇到一自稱「阮慕驊」網友與她聯繫，兩人藉投資股票打開話題，自稱阮慕驊網友邀請謝女加入財經群組。謝女後來誤信對方真是財經專家阮慕驊，聽從對方指示開立投資指定帳戶，不料最終損失新臺幣3百萬元。

詐團成員邀謝女入LINE群後，對話中非常親切給謝女關於投資上的建議，甚至噓寒問暖關心謝女生活狀況，因此謝女也請對方幫分析股市操作，冒名阮慕驊的詐團成員請謝女與助理聯絡，稱答應讓謝女士加入他的「財務翻倍計畫」群組，可以獲得一手投資資訊，並保證獲利可觀。

▲詐團多利用社會名人當招牌帶隊吸引民眾投資，造成龐大財損。（圖／記者張君豪翻攝）▲詐團多利用社會名人當招牌帶隊吸引民眾投資，造成龐大財損。（圖／記者張君豪翻攝）

▲詐團多利用社會名人當招牌帶隊吸引民眾投資，造成龐大財損。（圖／記者張君豪翻攝）

謝女士後來誤信對方話術，對方給她一個聲稱不被金管會或銀行查稅的「專屬指定帳戶」並要求謝女匯入投資金額。謝女投資本金新台幣300萬元匯入其指定帳戶，匯款時也聽從該助理的教戰守則：「如果被銀行行員問起匯款用途，定稱該款項是修繕房屋費用，才不會被懷疑洗錢。」

直到事後謝女和女兒開心分享自己已經加入財經專家的群組，馬上可以投資獲利，謝的女兒才驚覺母親是上了詐騙集團的當，趕快帶著母親去報案。

另名年約50歲的蔡女同樣在Facebook社團看到「標榜由名人吳淡如」設立的投資社團，加入該社團LINE帳號後，聽從對方指示註冊了一投資網站，並且聽從社團老師帶領下單投資股票、原油、期貨等標的有大量獲利。

但等蔡女要申請出金，對方就以下月初才能申請為由再三推託，結果過沒幾天，蔡女士發現自己的投資帳號顯示金額歸零，才驚覺遭詐騙，陸續匯出超過100萬元投資金額血本無歸。

刑事局統計、光是2022年假投資的案件數高達6600件，占所有詐騙案件數的五分之一強，不僅較2021年增加近35%，財損金額逾34億元新台幣、刑事局提醒民眾，詐騙集團佯稱財經專家、假冒投資名嘴成立Facebook社團、LINE群組招攬民眾入群的伎倆時有所聞，請民眾一定要提高警覺，如果該位名人身分經過Facebook認證，帳號旁邊會有藍色的打勾圖示，可以利用這個機制來辨識帳號真偽。

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