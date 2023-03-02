30kg安毒塞「3D列印機」跨境走私　怪警方設計誘陷...2男下場曝

記者黃宥寧／台北報導

再聰明還是栽了！賣外匯車周男與做水產生意林男，共謀將30公斤安非他命毒品夾藏在「3D列印機」內，打算從美國走私到澳洲販賣大撈一筆，刑事局獲報後，與澳洲、美國共組綠丘行動專案，並在洛杉磯查扣毒品，並在國內將周、林逮捕。士林地院日前審結，周、林各被依共同犯運輸第二級毒品罪，處5年8月、5年2月，安毒銷燬。

33歲周男小時候曾在美國留學，英文相當流利，專門與毒品買賣雙方牽線，更因毒品案被通緝無法出國，指示36歲林男在2022年5月20日出境到馬來西亞，與2名澳洲籍男子討論毒品出口及包裝，再由林提供1支手機交給周使用，周則以該手機與澳洲籍男子「TORUS DOOR」聯繫。

林男則找上陳男（通緝中）要他負責在美國買3D列印機，用來夾藏30公斤安非他命及運貨到指定地點，並打算從美國洛杉磯空運到澳洲，然而3月間刑事局國際科早已接獲情資監控，並通報美國國土安全調查署，7月16日直接在洛杉磯一家快遞公司攔查到正準備起運的安毒，警方則在國內執行搜索，逮捕周與林。

法院審理時，周的辯護人辯稱該案有陷害教唆、誘捕偵查或控制下交付，但經查是周男2022年5月19日與「Threemabee」聯繫，稱：「我記得你之前介紹給我的那位有門路（door）的墨爾本人嗎？我下週要派人到馬來西亞去和門路（door）會面，你有甚麼建議嗎？」，「Threemabee」回：「不，我很久沒和V聯絡了，他最近可能會來找我，哈哈，情況已經升級到這個地步了嗎？小心點，我不認識這個人（門路）」。

▼33歲毒品通緝犯周男將30公斤安非他命毒品夾藏在3D列印機內，打算從美國走私到澳洲販賣。（圖／記者邱中岳翻攝）

周又在對話提到，「不打算只賺一點點，而且若事情出了差錯，他就失去了使用門路（door）的機會，最少30公斤」等語，因此法官認周與林有主動犯意，非司法警察設計誘陷。

合議庭審酌2人為貪圖私利，共同參與從國外運輸第二級毒品入境他國犯行，並意圖販賣而持有毒品；衡以周負責主要聯繫角色，犯罪參與程度較林男為高，考量2人坦承犯行，已有悔意；周已婚，育有1名未成年子女，入監前從事外匯車買賣，年薪5、60萬元；林國中畢業，已婚、育有2名未成年，從事海釣場工作，月入5到12萬元，依共同犯運輸第二級毒品罪，各處5年8月、5年2月。

據了解，在美國安非他命毒品1公斤要價2500元美金，但銷售到毒品管制較為嚴格的澳洲，每公斤要價20萬美金，若該筆交易成功，可賺進新台幣約1億8千萬元左右，所幸透過台、美、澳三方合作瓦解該販毒集團。