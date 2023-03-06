上海迪士尼恢復與布偶擁抱拍照　不能拍打外僅剩「一個要求」

▲上海迪士尼冬季巡遊活動。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海迪士尼官方今（6）日宣布，今天起，我們歡迎遊客走近你們喜愛的迪士尼朋友（布偶）並與他們親切互動。迪士尼朋友們也期待著張開雙臂，再次與大家擁抱、握手，並彼此靠近同框合影。值得注意的是，在官方公告中，除希望遊客能「文明互動」，禁止拍打布偶外，唯一的要求便是希望遊客在排隊或互動之際都要「佩戴口罩」。

▲上海迪士尼園區恢復遊客與布偶、明星拍照互動活動。（圖／翻攝上海迪士尼官方微博，下同）

上海迪士尼官方指出，根據現階段的趨勢和相關指導意見，並基於全球迪士尼樂園恢復經典迪士尼朋友體驗的成功經驗，上海迪士尼度假區正逐步重啓這項最受遊客喜愛的迪士尼傳統之一，也是許多遊客期待已久的——與迪士尼朋友的近距離互動。

據了解，上海迪士尼園區受疫情影響，在2020年初停業3個多月後，重新對外開放，成為全球第一間恢復開園的迪士尼樂園，不過，隨著大陸疫情反撲，上海迪士尼園區時不時會暫停開放並重啟。

上海迪士尼恢復正常營業後，園內的大多數景點、遊樂項目和部分娛樂演出都在控制客流量的基礎上逐步恢復，同時，近距離的互動和合影活動則暫時取消。隨著大陸防疫政策鬆綁，上海迪士尼也透過官方微博宣布恢復與布偶互動，讓不少遊客紛紛在文章下留言，表示期待。