上海地震「震源深度僅5公里」　網一查冒問號：0.8有啥好報的

▲上海市地震局23日上午發出消息指，浦東新區海域出現極淺層地震。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

上海市地震局今（23）日發出消息指，經上海地震台網正式測定，上海浦東新區海域（北緯31.07度，東經122.16度）在11時28分發生M0.8級（芮氏規模0.8）地震，震源深度5公里，距人民廣場67公里。

▲上海浦東新區為金融商業重鎮。（圖／記者李毓康攝）

消息一出，網友紛紛打趣地回應，「有啥好報的！0.8，我還以為是8.0」；「大概是我家工人在鑽地吧」；「完全沒感覺」；「震央是在股市嗎？」；「沒蚊子嗡嗡的動靜大」；「還沒隔壁家跑著逗狗動靜大」。

據了解，大陸官方對於地震會有震級和烈度兩種數據，台灣民眾一般知曉的「地震規模」等同於震級，會在數字後面加上「級」，同樣是用芮氏（里氏）來測定。至於要讓民眾感到明顯震感，北京市地震局曾回覆網友提問稱，按震動大小和破壞程度的分類，會把地震分為，微震、有感地震、破壞性地震、嚴重破壞性地震、造成特大損失的嚴重破壞性地震。

北京市地震局強調，「震級在2級以上的地震，就會造成人的輕微有感，而震級在3級以上，烈度在Ⅲ度以上，人們會普遍感覺到明顯的震感。」