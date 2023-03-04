闖店裡開抽屜偷1.5萬...臉書PO文求抓賊　金門警3小時逮人

▲▼金門警方根據相關線索鎖定任姓慣竊涉有重嫌，並在竊嫌住處查出失竊的現金。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、吳世龍／金門報導

昨(3)日傍晚有民眾在臉書社群po文指出：「幫我抓小偷，有誰知道這個人。檯錢1萬多元被偷」，該文一出後立刻起警方注意，隨即聯絡po文者了解案發經過，經循線追查相關線索，不到3小時，鎖定一名任姓慣竊並帶回偵辦。經被害人指認後，除將該竊賊繩之以法外，並順利找回失竊之金錢，全案依竊盜罪嫌移送金門地方檢察署偵辦。

金城分局執行網路巡邏時，在臉書社群發現有人po文遭竊，立即主動展開調查，除了現場了解案發經過，並調閱相關資料，發現竊賊趁店員在店內忙碌未注意之際，闖入店內偷竊未上鎖之抽屜內新臺幣1萬5仟餘元，得手後騎乘停放於店外事先準備好之機車迅速逃離。

警方調閱監視器畫面及查訪目擊者，根據身材及體型研判該竊賊可能為轄區內的任姓慣竊，立即前往竊嫌住處查緝，果然順利在其身上查獲失竊贓物，警方遂將其逮捕歸案，嗣調查完竣後將該竊賊依法究辦。

金城分局分局長方子欽表示，對於民眾在臉書社群po文後，員警能主動積極介入調查，並迅速偵破表示嘉勉外，也提醒民眾及商家在平日應隨時注意自身保管之財物，養成正確之防竊觀念，方能有效防範竊案發生；另民眾如遇有各項危害應速向警方報案，警方會在最短時間內趕赴現場處置，以確保民眾人身及財產安全。