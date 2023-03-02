　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

糗大了！警車保險桿在國道「隨風飄揚」　桃園警：已緊急修復

▲桃園市平鎮警分局1輛警車今天中午行經國道3號北上南投草屯路段，後方保險桿整片掀起且隨風飄揚，被後方車輛行車紀錄器拍下驚悚畫面。（圖／平鎮警方提供）

▲桃園市平鎮警分局1輛警車今天中午行經國道3號北上南投草屯路段，後方保險桿整片掀起且隨風飄揚，被後方車輛行車紀錄器拍下驚悚畫面。（圖／平鎮警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

真是糗大了！桃園市平鎮警分局一輛警車今（2）日中午行經國三草屯路段北上車道時，後方保險桿整片就快脫落，一路迎風飄揚，後方車輛行車記錄下拍下這驚悚畫面；所幸車上警員接獲通知後從台中下交流道，緊急請汽修車行協助固定，才沒讓保險桿傷及無辜。平鎮警方表示，將提醒員警上路時務必檢查車輛狀況，避免類似情事再度發生。

▲桃園市平鎮警分局1輛警車今天中午行經國道3號北上南投草屯路段，後方保險桿整片掀起且隨風飄揚，網友將驚悚畫面上傳臉書。（圖／平鎮警方提供）

▲桃園市平鎮警分局1輛警車今天中午行經國道3號北上南投草屯路段，後方保險桿整片掀起且隨風飄揚，網友將驚悚畫面上傳臉書。（圖／平鎮警方提供）

據指出，今天中午12時30分，有網友在國三北上223公里南投草屯路段，拍下一段影片，桃園市警局平鎮警分局編號705號警用巡邏車，後方保險桿卻整片掀起，一路迎風飄揚險象環生，後方車輛紛紛閃躲，深恐保險桿被強風吹落造成行車危險，網友將這段影片貼在臉書，引起網友熱議。

▲桃園市平鎮警分局1輛警車今天中午行經國道3號北上南投草屯路段，後方保險桿整片掀起且隨風飄揚，員警察覺後已緊急修復固定毀損保險桿。（圖／平鎮警方提供）

▲桃園市平鎮警分局1輛警車今天中午行經國道3號北上南投草屯路段，後方保險桿整片掀起且隨風飄揚，員警察覺後已緊急修復固定毀損保險桿。（圖／平鎮警方提供）

平鎮警分局表示，經查車身編號705號為平鎮警分局龍岡派出所警用巡邏汽車，今天上午前往台南二監借訊人犯，回程時行駛至台中路段時，車身日前損壞的左後方保險桿遭強風刮掀而起，但駕駛車輛之員警並未發現，後來經過其他駕駛提醒，員警已立即下交流道找車行將損壞保險桿重新修復固定，回程途中並未發生危害。

平鎮警分強調，回程時車上僅2名員警，並無押解犯人，所幸過程中未釀成意外，波及其他用路人。本分局將持續加強員警駕車安全觀念，未來在值勤前駕駛車輛上路時務必檢查車輛狀況，以避免類似情事再度發生。

  【更多新聞】

相隔4天兩度縱火險釀大禍　電腦工程師判9個月

桃園破獲史上最大私菸製造工廠　查獲192萬支私菸...市價6500萬

►桃機支線淪競速天堂！網PO這句話「超嗆」　航警聽到硬起來

 

 

 

ET快訊
服用日本「大正感冒藥」小心！藥師示警：恐驗出毒品反應
阿翔錄外景爆意外！驚悚畫面曝光
蔥油餅店再道歉！稱「少2百、下跪」非事實：從沒發生過
台中強風狂吹...特斯拉車門「凹一大洞」　車商曝可能原因
待用餐被100多人插隊吃！截指老闆痛心：不希望愛心被濫用
身分證「3數字中2碼」　升級藍鑽蝦吃到飽
蘋果更新官方iPhone回收價　4款不跌反升

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

70萬紅牌重機停汽車格 　兩度遭貼「不要臉」紙條...警：恐觸法

性侵夜歸女被咬手嚇跑　北市尾隨之狼「挑人犯案」下場出爐

史上最大！陸軍基地旁囂張種4千株大麻　松聯大老「荔枝」下場曝

糗大了！警車保險桿在國道「隨風飄揚」　桃園警：已緊急修復

待用餐被100多人插隊吃！截指甜不辣老闆痛心：不希望愛心被濫用

輪胎砸清潔員挨轟！老闆「捧鮮花補品」低頭求原諒　1動作網更怒了

刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者再回應　說明「45秒魔術片」始末

控男網友硬上2次又偷拍！15歲少女「微笑連結」還看鏡頭　露餡了

影城電視牆驚見「阿昭署長」　原來是斗六警宣導防詐

林益世貪污案輕判　大法庭作出不利裁定將撤銷發回恐重判

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

70萬紅牌重機停汽車格 　兩度遭貼「不要臉」紙條...警：恐觸法

性侵夜歸女被咬手嚇跑　北市尾隨之狼「挑人犯案」下場出爐

史上最大！陸軍基地旁囂張種4千株大麻　松聯大老「荔枝」下場曝

糗大了！警車保險桿在國道「隨風飄揚」　桃園警：已緊急修復

待用餐被100多人插隊吃！截指甜不辣老闆痛心：不希望愛心被濫用

輪胎砸清潔員挨轟！老闆「捧鮮花補品」低頭求原諒　1動作網更怒了

刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者再回應　說明「45秒魔術片」始末

控男網友硬上2次又偷拍！15歲少女「微笑連結」還看鏡頭　露餡了

影城電視牆驚見「阿昭署長」　原來是斗六警宣導防詐

林益世貪污案輕判　大法庭作出不利裁定將撤銷發回恐重判

遠東銀擬配0.408元現金股利　殖利率超過3%

鄧愷威5日熱身賽試刀　不特別公布投球限制

70萬紅牌重機停汽車格 　兩度遭貼「不要臉」紙條...警：恐觸法

「缺蛋危機」嘉義六腳蛋雞場再爆禽流感　撲殺逾3.6萬隻

周湯豪事業大爆發　受邀香港演出成「解封後第一人」！

性侵夜歸女被咬手嚇跑　北市尾隨之狼「挑人犯案」下場出爐

神話Eric老婆生了！「寶寶性別曝光」　公司報喜：媽媽跟小孩都平安

史上最大！陸軍基地旁囂張種4千株大麻　松聯大老「荔枝」下場曝

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝　無法申請藥害救濟

儒鴻去年每股大賺24.75元　擬配息17元創新高

橘貓垂掛拉門監視爸洗東西　媽笑翻：我洗澡牠也這樣看

社會熱門新聞

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者曝原因

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者

台南凌晨火燒車　焦屍仰躺路邊

快訊／「瘋琴」公司遭開槍！槍手投案

宜蘭蔥油餅現況曝！鄰嘆：老闆夫婦也受傷害

丟丟妹離婚了！確定掰了王心正3年婚

嬤推嬰兒車過馬路　13輛汽機車都不讓

清水警連假抓超速250件進帳40萬

快訊／捷運秀朗橋站1男墜落！命危搶救中

即／通緝犯衝撞警車逃逸　員警開槍射中妻掌

即／鐵鍊拴女同夥當狗痛毆！詐團惡煞落網

暗夜拖吊車驚見女屍！司機嚇到腿軟

人妻約家中打砲！小王「太速速」要二刷慘了

更多熱門

相關新聞

金管會不忍了！　2周內找臉書、谷歌阻斷詐騙廣告

金管會不忍了！　2周內找臉書、谷歌阻斷詐騙廣告

每天都有人被騙讓金管會不忍了！金管會主委黃天牧今（2）日在立法院財委會會後受訪時表示，近期就會找臉書、Google等社群平台開會，研議從第一關就攔截不法資訊被刊載。

建案頂樓高掛「渴望」引熱議　建商親證「跟牠有關」

建案頂樓高掛「渴望」引熱議　建商親證「跟牠有關」

遊玩弄丟皮夾躺路邊發抖　警掏腰包助返家

遊玩弄丟皮夾躺路邊發抖　警掏腰包助返家

男大生遭擊落畫面曝！他重摔爬起先護女同學

男大生遭擊落畫面曝！他重摔爬起先護女同學

獨／老字號名店網路開賣　老闆踢館：不要再騙

獨／老字號名店網路開賣　老闆踢館：不要再騙

關鍵字：

平鎮警方巡邏車保險桿險脫落臉書

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞新菜單停賣9大品項！

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

收下禮物2天後「男星出車禍身亡」得年28歲

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

木村拓哉爆離婚！　工藤靜香回應了

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者曝原因

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰了」！萬人看傻

爸中風全癱！她獨自照顧1年「房產竟全給哥哥」

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面