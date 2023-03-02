糗大了！警車保險桿在國道「隨風飄揚」　桃園警：已緊急修復

▲桃園市平鎮警分局1輛警車今天中午行經國道3號北上南投草屯路段，後方保險桿整片掀起且隨風飄揚，被後方車輛行車紀錄器拍下驚悚畫面。（圖／平鎮警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

真是糗大了！桃園市平鎮警分局一輛警車今（2）日中午行經國三草屯路段北上車道時，後方保險桿整片就快脫落，一路迎風飄揚，後方車輛行車記錄下拍下這驚悚畫面；所幸車上警員接獲通知後從台中下交流道，緊急請汽修車行協助固定，才沒讓保險桿傷及無辜。平鎮警方表示，將提醒員警上路時務必檢查車輛狀況，避免類似情事再度發生。

▲桃園市平鎮警分局1輛警車今天中午行經國道3號北上南投草屯路段，後方保險桿整片掀起且隨風飄揚，網友將驚悚畫面上傳臉書。（圖／平鎮警方提供）

據指出，今天中午12時30分，有網友在國三北上223公里南投草屯路段，拍下一段影片，桃園市警局平鎮警分局編號705號警用巡邏車，後方保險桿卻整片掀起，一路迎風飄揚險象環生，後方車輛紛紛閃躲，深恐保險桿被強風吹落造成行車危險，網友將這段影片貼在臉書，引起網友熱議。

▲桃園市平鎮警分局1輛警車今天中午行經國道3號北上南投草屯路段，後方保險桿整片掀起且隨風飄揚，員警察覺後已緊急修復固定毀損保險桿。（圖／平鎮警方提供）

平鎮警分局表示，經查車身編號705號為平鎮警分局龍岡派出所警用巡邏汽車，今天上午前往台南二監借訊人犯，回程時行駛至台中路段時，車身日前損壞的左後方保險桿遭強風刮掀而起，但駕駛車輛之員警並未發現，後來經過其他駕駛提醒，員警已立即下交流道找車行將損壞保險桿重新修復固定，回程途中並未發生危害。

平鎮警分強調，回程時車上僅2名員警，並無押解犯人，所幸過程中未釀成意外，波及其他用路人。本分局將持續加強員警駕車安全觀念，未來在值勤前駕駛車輛上路時務必檢查車輛狀況，以避免類似情事再度發生。