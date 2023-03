「長得矮活更久？」　研究曝光！原因超意外

▲研究指出「身高與壽命呈現負相關」。(圖/達志/示意圖)

人們普遍認為「女性較男性長壽」,而近期網上也掀起「矮個子可能更長壽」的說法。對此,美媒CNBC根據研究報導,「身高越高與壽命長短」確實呈現負相關,並提出可能造成此結果的原因。

據《CNBC》報導,根據2003年發表在Elsevier上、參數為數百萬人的一份研究指出,身高越矮、體型越小的人類死亡率越低,且過了中年後,與飲食相關的慢性病也相對高個子低很多。

而在一份針對義大利軍隊的研究中也發現,身高矮於5英呎4英吋(約165公分)的軍人,平均壽命比高個子的同袍們多了2年。針對以上結果,研究健康壽命的學者羅賓(Jean-Marie Robine)表示,「當身高越高或是體型越大時,身體需要更多的細胞複製過程,這個過程會較快速消耗當事人的精力與體力」。

而對於「女性較男性長壽」的說法,哈佛大學醫學院葛倫衰老生物學研究中心(Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research)主任辛克萊(David Sinclair)表示,身高的影響,確實造成女性較長壽。

根據《Our World In Data》的預測,全球女性平均身高為159.5公分,而男女身高的差異受到體內生長激素含量的影響,這恰恰又會影響壽命。

然而,不只身長激素,學者羅賓 (Robine)認為,女性較長壽的另個原因是「女性較能抵抗困難」,女性可能是認為對養育孩子有責任,需變得更強壯,因此能比男性撐得更久。他也指出,男性若健康狀況不佳,生存能力就會變得很差,但同狀態下的女性,抵抗能力仍較頑強。

