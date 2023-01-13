194公分男體檢「又多2公分」　27歲還在長高！崩潰喊：頭撞到快瘋了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

青春期是長高的黃金階段，這段時間生長激素會大量分泌，等到生長板閉合就不太容易長高。但一名27歲網友抱怨，自己3年前量是194公分，結果最近去做體檢，發現又長高了2公分，讓他相當崩潰，直呼「27歲還長高到底想怎樣」。但不少網友看到後卻相當羨慕。

原PO在「Dcard」發文表示，自己24歲量身高的時候是194公分，12日因為要去做船員體檢，結果發現又長高了2公分，變成196公分。從船員體格健康檢查證明書上也能看到，他的身高一欄被寫上196公分，讓他崩潰直呼「我不需要再長高了，已經撞到頭撞到快瘋了」。

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▲原PO表示自己又長高了。（圖／翻攝自Dcard）

不少人看到後表示，「謝謝你給了我28歲還能長高的希望」、「想知道190的風景如何，會不會很暈啊」、「會不會很常聞到別人的頭臭味？」「好想認識哦」、「學弟不要跑船了，去打NBA」、「在船裡面感覺會撞東撞西，安全帽隨時都要在頭上」、「你一定是在炫耀」、「生長板忘記關閉吧」。還有人好奇原PO的飲食內容，但也有網友認為2公分應該只是誤差。

此外，不少網友也留言，希望原PO可以把身高分給自己，「178經過，可以跟你要4公分就好嗎」、「169路過，可以分我1公分嗎，我不想當小殘廢」、「好討厭哦，再分4公分給我就180」、「真是的，分我5公分就好，我178就滿足了」、「我15歲以後就沒有再長高了，分我3公分吧」、「我不到160，可以分我5公分就好嗎？不想再被當成小學生了」。

對於網友留言，原PO回應，會長這麼高應該是和家族遺傳有關係，和飲食比較無關，且他平時的作息也很亂。他也猜測可能是因為近來比較勤勞健身，瘦了36公斤，目前196公分、100公斤，不確定是不是因為這樣才長高的。他還說其實自己只想要長到182公分，「我也很想分給大家」。