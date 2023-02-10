陸多地倡議「捐精」　身高限制成門檻...「事成」最高可拿2.2萬元

▲雲南省人類精子庫的取精室。（圖／翻攝都市快報）

記者魏有德／綜合報導

大陸雲南人類精子庫8日倡議，呼籲昆明在校大學生能貢獻愛心，積極參與捐精志願者隊伍中，捐獻正式開始前會進行全套免費男科體檢，體檢合格才能捐獻，預計需要8至12次，完成者可獲得4500元人民幣（約2萬元新台幣）的補助金。消息刊出後，隨著話題發酵，陝西人類精子庫也開出5000元人民幣（約2.2萬元新台幣）的補貼，募集愛心捐精者。

▲志願者須符合條件才能捐精。（圖／CFP）

據了解，雲南人類精子庫歷年皆會向大學生募集有償愛心捐精者，不過，由於新冠疫情影響，近年較缺乏大學生身份的捐助者，再加上人口因素等問題，因此開出優渥的條件吸引大學生投入捐精行列。

不過，要成為一名合格的捐精者，還必須符合部分條件，其中，身高需滿165公分成為篩選志願者的第一道門檻。除大學學歷或在校學生外，捐精者還得符合無色盲色盲、無B肝等遺傳病、傳染病才能報名。

▲陝西省人類精子庫向該省男性徵集愛心捐精志願者。（圖／翻攝微博）

至於陝西人類精子庫的倡議則是瞄準該省所有男性同胞，欲報名愛心捐精者首要條件便是身高需達到168公分，年齡在20至40歲之間，學歷同樣為大專院校以上或在讀，無B肝、無色盲等傳染病、遺傳病等。

▲捐精者完成合格捐獻後，會根據品質領取補貼金。（圖／CFP）

此外，符合資格的男子全程捐獻時間不能超過6個月，最短時間不限制，兩次取精最短間隔在三天以上，捐獻次數約在8至10次左右，每完成一次合格捐獻，根據精液質量當場領取300元（人民幣，下同）現金補貼，根據捐獻情況，半年後複查可一次性領取1500元、2000元或2500元獎勵，總計5000元左右。