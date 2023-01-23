自誇18cm！妹子答應交往「忍1年崩潰」　內行曝大絕：秒知GG大小

▲原PO怒曝，前任自稱18公分，結果激戰上陣時「真相騙很大」。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

就怕床事不合，因此有人主張交往前先試車！一名女網友討拍透露，曖昧對象自誇長度有18公分，殊不知交往後第一次激戰，發現長度竟不及18公分的一半，讓她傻眼不已「度過了非常不性福的一年！」由於兩人已經分手，原PO也害羞詢問「交往前怎麼知道另一半的大小？」多數人直言「先試車，滿意後再交往！」

一名女網友在Dcard表示，與第一任男友交往前，對方自稱神雕有18公分，怎料赤裸相見後根本騙很大，氣得原PO痛罵，「結果連8公分都不到，讓我度過了非常不性福的一年！」

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如今兩人已經分手，原PO渴望下任男友能給她滿滿的「性福」，因此害羞拋問「交往前要怎麼知道對方大概的大小啊？」

文章曝光後，一票專業老司機回應，「還是試車最準，就算無意知道大小，但技術很爛或很快呢」、「看鼻子挺不挺、大拇指寬度長度」、「偷偷暗示對方覺得穿棉褲的男生很帥（要灰色的那種），然後直接看就知道了，作戰計劃還有另一部分，女生當天約會要心機一點，穿搭/妝容去迎合一下男生的喜好，再來點似有若無的肢體接觸...就什麼大小都知道了」、「我朋友說看骨架大的話大概就是粗了，但長度不知道」、「傻傻的！看脖子粗細最準」。

也有過來人分享，「個人經驗，說自己大的都不大，但說自己普通一般般的話...都不普通」、「怎麼看都不準還是褲子脫下來才準，有一任小的跟打火機尺寸一樣 氣死」、「我是先抱睡耶！故意腳跨上去試探，會先抱睡，是因為我還不想在一起，但是雙方想一起睡覺，剛好生理期來也不能幹嘛」。

▼網友建議先試車。（圖／翻攝Dcard）



究竟如何得知男性的大小，網路瘋傳可觀察鼻子、身高、腳的尺寸，來判定陰莖長短。對此，台北市立聯合醫院泌尿科醫師程威銘根據各國研究後，表示唯獨具有「1關鍵指標」的人，比較有機會擁有長GG。

程威銘醫師在個人YouTube頻道中引述各國研究，其中土耳其研究發現，睪丸較大顆的人陰莖也較大，另外身高高、體重重的人也較易擁有巨根；埃及研究則顯示食指長陰莖長，BMI值較高也擁有較長生殖器；有趣的是，研究也發現腰圍較寬的人，陰莖會比較短小。至於伊朗研究則認為，陰莖尺寸會隨著年齡而增長，身高及食指與陰莖長短呈正相關。

高雄榮總簡邦平醫師曾在新聞上提出一個計算陰莖長度的公式：［（身高X0.06）＋7.41］X0.65。程威銘依照該公式計算後結果如下，身高160公分的男生，陰莖長度11公分；身高170公分，陰莖長11.4公分；身高175公分，陰莖長11.6公分；身高180公分，陰莖長11.8公分；而185公分的男性，陰莖則長12公分。但該計算結果，醫師套用在自己身上認為不太準確。

程威銘指稱，一項在2015年發表的研究集結多重因子，如身高、體重、食指長度及鼻子大小等進行統合分析，結論發現最有關係的「就是身高」，其餘都沒有影響。簡而言之，身高高的人，陰莖長的機會比較高一點，但也並非絕對，也有身高矮的人擁有大GG，身高高的人陰莖反而小。

程威銘也提醒大家，研究結果不一定是真的，要小心存有偏見，現今絕大部分男性生殖器尺寸都正常，不需藉由增大手術來處理，但身高高的人，確實擁有長陰莖的機會也較大。

針對網路瘋傳的「鼻子越大，陰莖越大？」是真是假？性健康管理師童嵩珍給予糾正，「答案是錯的」！童嵩珍站在專業角度看來，陰莖大小與鼻子的大小、手指、腳掌都無關，但若是體重過重的確會有影響，因為陰莖的長度也屬於腹部脂肪的一部份，可能隱藏在腹部的底部。因此，最簡單的陰莖增長法就是減掉多餘腹部脂肪，就能看起來更加雄偉。