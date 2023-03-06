高嘉瑜申請加入挺綠社團被拒絕　管理員親回：就是我幹的

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜因論文門案擔憂「一屍五命」成真，引來綠營支持者不滿，遭批評為「背骨仔」。民進黨前桃園市議員王浩宇5日晚間在臉書分享一張截圖，只見高嘉瑜想要加入挺綠社團，卻遭管理員拒絕，還被嘲諷「妳加錯社團了啦」，掀起網友正反意見熱議，最後還釣出管理員親自留言回覆，「沒錯，這事就是我幹的。」

▲高嘉瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

王浩宇5日在臉書分享一張截圖，並留下3個笑到流淚的表情符號。只見高嘉瑜申請加入挺綠社團卻遭拒絕，管理員發文承認就是他拒絕高的申請；文章在網路上傳開，還有人轉發並嘲諷，「高嘉瑜想加入力挺民進黨私密社團，被管理員拒絕，笑死。妳加錯社團了啦，妳應該要加民眾黨的吧。」

▲王浩宇分享高嘉瑜被挺綠社團拒絕的文章。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇，下同。）

王浩宇的貼文公開之後，吸引網友正反意見熱議，一派人留言大讚管理員，並痛批高嘉瑜就是想臥底，「刺探軍情」、「黑名單」、「加入再把整個社團翻掉」、「如果是要進去找題材背刺，就免了」；就連管理員本人也留言親回，「沒錯，這事就是我幹的。」另一派人則認為沒有必要這樣發文公審，「加入挺綠社團有什麼嗎？可以看到各方觀點而已，我有加藍的，也有加綠的」、「整天霸凌自己人」。

▲社團管理員（紅框）親自回覆留言。

面對即將開打的2024立委選戰，高嘉瑜尋求連任台北市內湖、南港區立委，對於同樣有意參選的對手國民黨台北市議員游淑慧、基進黨台北黨部主委吳欣岱，她表示，好的人選大家推出來是正常現象、良性競爭，不需要去計算分到誰的票源，兄弟登山各自努力。

不過，高嘉瑜因為「一屍五命」成真遭民進黨支持者痛批為背骨仔，臉書粉專「QuickseeK快析輿情資料庫」上個月20日公布「六都立委好感度倒數TOP10」，資料顯示，在這49位區域立委中，以國民黨立委賴士葆的網路好感度最低，僅0.27；其次為民進黨立委高嘉瑜（0.32）；以及國民黨立委費鴻泰（0.43）。