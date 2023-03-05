蘇一峰喊「沒網軍蔡培慧反而贏了」　王浩宇反擊曝最顯著差異

▲南投第二選區立委補選民進黨的蔡培慧當選。（圖／記者游瓊華攝）

記者皮心瑀／台北報導

南投縣第2選區立委補選由民進黨的蔡培慧以4萬5218票打敗國民黨的林明溱4萬3293票，面對北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰稱，「側翼網軍低調沒出征的這兩個月，選舉反而贏了」，民進黨前桃園市議員王浩宇反擊，指自己把大數據分析跑完，其實所謂的側翼粉專這次也是非常積極發文，並沒有閉嘴，只是正規軍站出來，引導了議題，整體聲量有效互補，「最大的差異是台北市議員王世堅、立委高嘉瑜等人」。

王浩宇說，這是選舉正規軍照跑、照樣發起攻擊、所謂的側翼粉專這次發文量不低於林靜儀那次，但正規軍站出來，引導了議題，整體聲量有效互補。

王浩宇也提到，身兼民進黨主席的副總統賴清德的正面聲量，在這段時間穩定攀升，據說腰痛不舒服，仍然跟黨高層積極地跑基層，這部分獲得鄉親肯定，而最大的差異是王世堅、高嘉瑜等人，這一個多月對黨內的攻擊批評兩年最少，展現出團結的氣勢，這是最顯著的差異。

對於勝選，賴清德表示，在艱困中得到了令人欣喜的結果，感謝南投鄉親支持民進黨，賦予蔡培慧為家鄉爭一口氣的力蔡培慧一路走來充滿勇氣、專業和溫暖，相信這一席，代表著年輕人回鄉的路不再受挫，人民始終珍惜真正為南投做事的人。