　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇一峰喊「沒網軍蔡培慧反而贏了」　王浩宇反擊曝最顯著差異

▲▼南投第二選區立委補選蔡培慧當選。（圖／記者游瓊華攝）

▲南投第二選區立委補選民進黨的蔡培慧當選。（圖／記者游瓊華攝）

記者皮心瑀／台北報導

南投縣第2選區立委補選由民進黨的蔡培慧以4萬5218票打敗國民黨的林明溱4萬3293票，面對北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰稱，「側翼網軍低調沒出征的這兩個月，選舉反而贏了」，民進黨前桃園市議員王浩宇反擊，指自己把大數據分析跑完，其實所謂的側翼粉專這次也是非常積極發文，並沒有閉嘴，只是正規軍站出來，引導了議題，整體聲量有效互補，「最大的差異是台北市議員王世堅、立委高嘉瑜等人」。

王浩宇說，這是選舉正規軍照跑、照樣發起攻擊、所謂的側翼粉專這次發文量不低於林靜儀那次，但正規軍站出來，引導了議題，整體聲量有效互補。

王浩宇也提到，身兼民進黨主席的副總統賴清德的正面聲量，在這段時間穩定攀升，據說腰痛不舒服，仍然跟黨高層積極地跑基層，這部分獲得鄉親肯定，而最大的差異是王世堅、高嘉瑜等人，這一個多月對黨內的攻擊批評兩年最少，展現出團結的氣勢，這是最顯著的差異。

對於勝選，賴清德表示，在艱困中得到了令人欣喜的結果，感謝南投鄉親支持民進黨，賦予蔡培慧為家鄉爭一口氣的力蔡培慧一路走來充滿勇氣、專業和溫暖，相信這一席，代表著年輕人回鄉的路不再受挫，人民始終珍惜真正為南投做事的人。

ET快訊
彩券行2千多張刮刮樂被偷！　男被逮曝「中獎金額」
研發新冠疫苗獲普丁授勳　俄頂尖科學家「家中遭皮帶勒斃」
未婚妻跟少校激戰照外流！綠帽王驗DNA「是我的」　退婚變單親
獨／台中30年漫畫店恐熄燈　熟客淚：一中商圈必去
俄軍損失20萬兵力　烏兵第一視角作戰畫面曝光
快訊／登山接駁車墜谷8傷　1男無呼吸心跳！現場慘況曝
蛋價創歷史新高　蛋商：再漲10元都不為過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡培慧險勝林明溱！黃珊珊要國民黨先檢討　別放話組「非綠聯盟」

蘇一峰喊「沒網軍蔡培慧反而贏了」　王浩宇反擊曝最顯著差異

贏南投立委補選增大位底氣　綠議員掛看板：2024全力支持賴清德

陳建仁：疫後特別預算助學貸族度難關　55萬人受惠

侯友宜缺席林明溱選前之夜內幕　黨務人士：朱立倫數次力邀被拒

獨／陳其邁今出訪日本　飛機落地急連wifi...心繫這件事

分析綠營南投補選勝選　周玉蔻「弱弱」問：當初吳怡農不冤枉嗎？

小笠原欣幸分析藍綠南投補選　「總統選舉開始還是五五波」

幕後／林明溱2月敗象已露？黨中央南下助陣失效　家族特權成重傷

陳其邁拚了！時尚雜誌邀約拍攝　「高雄陳奕迅」畫面曝　　

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

南韓焗烤龍蝦攤販超嗨　全店跳群舞炒熱氣氛！

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

歐告突破障礙奔上樓找汪姐 12歲貴賓快被煩死：你又來

駕駛洗完車...暴衝直撞前車　下秒巴庫撞後車！苦主傻眼

蔡培慧險勝林明溱！黃珊珊要國民黨先檢討　別放話組「非綠聯盟」

蘇一峰喊「沒網軍蔡培慧反而贏了」　王浩宇反擊曝最顯著差異

贏南投立委補選增大位底氣　綠議員掛看板：2024全力支持賴清德

陳建仁：疫後特別預算助學貸族度難關　55萬人受惠

侯友宜缺席林明溱選前之夜內幕　黨務人士：朱立倫數次力邀被拒

獨／陳其邁今出訪日本　飛機落地急連wifi...心繫這件事

分析綠營南投補選勝選　周玉蔻「弱弱」問：當初吳怡農不冤枉嗎？

小笠原欣幸分析藍綠南投補選　「總統選舉開始還是五五波」

幕後／林明溱2月敗象已露？黨中央南下助陣失效　家族特權成重傷

陳其邁拚了！時尚雜誌邀約拍攝　「高雄陳奕迅」畫面曝　　

6000元大紅包逾2355萬人能領到！　財政部編列1416億

汐止彩券行遭竊數千張刮刮樂　竊賊連夜刮數百張變現

詭異！騎士遭橫向闖紅燈機車撞倒　噴飛翻滾數圈竟棄車落跑

單元五老地主失智土地淪二拍　金融業出手搶下

黃偉哲首度出訪　率團參加日本東京食品展

一聲「姑姑」匯款35萬元　雲林婦慘遭假姪女詐騙

初次來洗澡！30KG德牧姐弟太緊張「想找爸爸」　他融化：像大寶寶

《浪漫速成班》後段劇情被罵爆！　編劇認了「有反省自己太貪心」

玉山金現增160億元已送件　預計3／17生效

李克强最後報告不到1小時　「經濟、涉台、外交」論調謹慎溫和

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

政治熱門新聞

蔡培慧勝！學者曝3原因：綠營改革奏效

女當選人未就職　再不來就補選

替代役3月起實施實彈射擊　未來擬受「模組化訓練」以熟稔平戰轉換

蔡培慧勝選3要素　他打到林明溱父子「哀爸叫母」

林明溱藍營鐵票區翻車落馬　馬英九對黨中央撂重話

李四川見日本「這景象」驚喊要迎頭趕上　網：有川伯在會做得更好

輸掉南投　藍委：朱立倫該死心！別想選總統了

林明溱藍營鐵票區翻車！親藍媒體人：活該

蘇一峰：網軍沒出征　蔡培慧反而贏了選舉

賴神有多神？　媒體人曝藍營敗選原因嗆：國民黨送頭而已

獨／陳其邁飛日本落地急連wifi...心繫這件事

幕後／林明溱2月敗象已露？黨中央大軍南下助陣失效　關鍵點曝光

國民黨2022後第一場敗仗　游盈隆分析總統大選：政黨競爭已重新洗牌

國民黨連三贏後走鐘？　黃光芹開嗆「集體瘋狂最會」：一副靠勢模樣

更多熱門

相關新聞

分析綠營南投補選勝選　周玉蔻「弱弱」問：當初吳怡農不冤枉嗎？

分析綠營南投補選勝選　周玉蔻「弱弱」問：當初吳怡農不冤枉嗎？

南投縣第二選區立委補選昨（4）日落幕，民進黨候選人蔡培慧以1925票險勝，翻轉藍營傳統票倉。對此，媒體人周玉蔻今（5）日表示，民進黨勝選原因很多人都分析過了，但她仍想「弱弱」的提出兩個問題，其中一個便是當初台北市立委補選不幸惜敗的民進黨候選人吳怡農，難道輸的不冤枉嗎？

小笠原欣幸分析藍綠南投補選　「總統選舉開始還是五五波」

小笠原欣幸分析藍綠南投補選　「總統選舉開始還是五五波」

趙怡翔分析蔡培慧勝選3關鍵　大讚賴清德找回民眾對綠營信任感

趙怡翔分析蔡培慧勝選3關鍵　大讚賴清德找回民眾對綠營信任感

南投投票發現密錄器　蔡培慧籲檢調正視

南投投票發現密錄器　蔡培慧籲檢調正視

翻轉南投民進黨仍存隱憂？　他分析一關鍵：不值得歌功頌德

翻轉南投民進黨仍存隱憂？　他分析一關鍵：不值得歌功頌德

關鍵字：

民進黨

讀者迴響

熱門新聞

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

歌仔戲大師陳美雲過世　享壽72歲

謝金燕哭了吐秘密「我不是豬哥亮親生的」

蔥油餅闆娘找錢搓鈔　完整影片曝！

蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔　沈政男2點分析

淡水塞爆！議員父親告別式政壇大咖都到

今晨6.7℃！　下波「上看寒流」轉雨大變天

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

韓邪教主打屁股喊「高潮50次」錄音檔曝光！

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

女兒溺斃「靈魂出沒媽媽婚禮」！最美靈異照惹哭人

應采靈轟準媳婦「像狗一樣」

快拿身分證！「6區居民」玩樂園500元

更多

最夯影音

更多
2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送
趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面