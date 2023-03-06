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俄外長稱「戰爭是烏克蘭發起的」　台下爆笑聲結巴影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯去年2月發動侵烏戰爭，外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）上周到印度新德里參加G20代表會議，會外卻說戰爭是「烏克蘭發起的」，台下立刻爆出一片笑聲，拉夫羅夫還因此講話打結。

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）參加G20。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫參加G20。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，拉夫羅夫在會外應邀出席印度舉辦的「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue），該會議室印度與智庫舉辦的政治和經濟相關活動。拉夫羅夫是3日座談會的主要嘉賓，當他在台上說道，「這場我們試圖阻止的戰爭，利用烏克蘭人民對我們發起的戰爭」，台下爆出一片嘲諷的笑聲。

拉夫羅夫接著說下去，卻突然講話結巴，「當然，影響了，影響了，影響了，俄羅斯的政策，包括能源政策。」他接著表示，俄羅斯的能源政策不會再依賴任何西方的夥伴，「我們不會讓他們再炸掉天然氣管線。」

俄羅斯通往西歐的北溪（Nord Stream）天然氣管線，其中一段在去年9月遭到炸毀，俄羅斯指控是西方國家為了達到目的進行的破壞，西方國家則駁斥這項指控，要求展開調查。

與拉夫羅夫所稱的「烏克蘭發動戰爭」不同，俄羅斯總統普丁去年2月以大規模軍演為由，將俄軍部隊大批調往與烏克蘭北、東、南接壤的邊境，集結約19萬大軍，並於同月24日宣布展開「特別軍事行動」，揮軍侵略烏克蘭。

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