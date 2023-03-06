俄外長稱「戰爭是烏克蘭發起的」　台下爆笑聲結巴影片曝

???????? Sergey Lavrov, Foreign Minister of Russia is laughed at by the audience during an interview in New Delhi, India when he said that "Russia is trying to end the war that Ukraine started"#Ukraine️️️️ #UkrainianArmy #RussiaIsCollapsing #RussiaisATerroistState #Russia pic.twitter.com/DYBWgmt8VG — Intermarium 24 (@intermarium24) March 3, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯去年2月發動侵烏戰爭，外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）上周到印度新德里參加G20代表會議，會外卻說戰爭是「烏克蘭發起的」，台下立刻爆出一片笑聲，拉夫羅夫還因此講話打結。

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫參加G20。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，拉夫羅夫在會外應邀出席印度舉辦的「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue），該會議室印度與智庫舉辦的政治和經濟相關活動。拉夫羅夫是3日座談會的主要嘉賓，當他在台上說道，「這場我們試圖阻止的戰爭，利用烏克蘭人民對我們發起的戰爭」，台下爆出一片嘲諷的笑聲。

拉夫羅夫接著說下去，卻突然講話結巴，「當然，影響了，影響了，影響了，俄羅斯的政策，包括能源政策。」他接著表示，俄羅斯的能源政策不會再依賴任何西方的夥伴，「我們不會讓他們再炸掉天然氣管線。」

俄羅斯通往西歐的北溪（Nord Stream）天然氣管線，其中一段在去年9月遭到炸毀，俄羅斯指控是西方國家為了達到目的進行的破壞，西方國家則駁斥這項指控，要求展開調查。

與拉夫羅夫所稱的「烏克蘭發動戰爭」不同，俄羅斯總統普丁去年2月以大規模軍演為由，將俄軍部隊大批調往與烏克蘭北、東、南接壤的邊境，集結約19萬大軍，並於同月24日宣布展開「特別軍事行動」，揮軍侵略烏克蘭。