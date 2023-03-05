研發新冠疫苗獲普丁授勳　俄頂尖科學家「遭皮帶勒斃」陳屍家中！

▲ 博蒂科夫在家中遭人以皮帶勒斃。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯頂尖科學家、國產新冠疫苗研發者之一博蒂科夫（Andrey Botikov）近日被發現陳屍家中，終年48歲，疑似是歹徒闖入家中，與他發生衝突後以皮帶將他活活勒死，成為俄國菁英階層最新一起神祕死亡事件。

根據《太陽報》，博蒂科夫的遺體2日在莫斯科的家中被發現，頸部有勒痕，身上還有刺傷和擦傷，俄羅斯聯邦偵查委員會（ICR）展開謀殺調查，現已逮捕一名29歲男子阿列克謝（Alexei Z）。

阿列克謝過去曾因提供性服務被判10年徒刑，疑似和博蒂科夫有金錢糾紛。ICR聲明對博蒂科夫隻字未提，僅稱調查人員在最短時間內鎖定嫌犯，阿列克謝也在審訊過程中承認犯行。

博蒂科夫2014年來持續擔任蓋瑪雷雅國家研究中心（Gamaleya National Research Center）病毒學家，生前參與研發國產Sputnik V新冠疫苗，2021年因其貢獻被總統普丁授予祖國榮譽勳章。Sputnik V號稱保護力達到91%，遠高於其他疫苗。

這是俄烏戰爭爆發至今，俄國頂尖科學家或政治菁英界最新一起神祕死亡事件。此前，石油大亨羅夫內科（Viatcheslav Rovneiko）2月被發現陳屍莫斯科的家中，幾小時後又有一名涉嫌收賄的政治人物布拉爾寧（Andrei Bralnin）在羈押期間離奇身亡。