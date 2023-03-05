車臣領袖「水腫暴肥」傳罹腎臟病！　怕中毒不敢請莫斯科醫生

▲俄羅斯車臣地區領導人卡德羅夫被拍到嚴重水腫。（圖／路透、推特）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯車臣地區領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）近來傳出身體狀況出現問題，疑似患有嚴重的腎臟疾病，甚至被拍到臉部嚴重水腫，但身為總統普丁的親信，他卻選擇遠赴阿拉伯聯合大公國求醫，外界推測原因是他擔心遭下毒，所以不相信來自莫斯科的醫生。

根據《紐約郵報》報導，哈薩克記者梅塔諾夫（Azamat Maytanov）指出，卡德羅夫將阿聯（UAE）的首席腎臟病專家帶回車臣首府格羅茲尼（Grozny），原因是他患有嚴重的腎臟病，但擔心是由於中毒造成，所以不相信來自莫斯科的醫生，所以才遠赴阿聯求醫。

KADYROV POISONED?



It is suspected that Ramzan Kadyrov’s kidneys are failing due to poisoning.



He is being treated in the UAE as he fears Russian doctors will kill him; so even when he goes to Grozny for a short visit, a doctor from Abu Dhabi comes.https://t.co/YNqQda67WZ pic.twitter.com/CXRLuGqbqI — Jason Jay Smart (@officejjsmart) March 4, 2023

卡德羅夫2月22日未出席普丁（Vladimir Putin）的國情咨文演說，引發外界臆測。流亡海外的車臣分離主義政府領導人扎卡耶夫（Akhmed Zakayev）表示，卡德羅夫先前曾服用可以讓身體能量加倍的神祕藥丸，如同染上毒癮，並患有嚴重腎臟病。

▲俄羅斯總統普丁與車臣領袖卡德羅夫的長子會面。（圖／翻攝自推特）



卡德羅夫近來確實越來越少出現在公開場合，他近日與頓內茨克占領區首長普西林（Denis Pushilin）會面時，就被人拍到臉部身形相當臃腫，很可能就是腎功能出問題而水腫所致。另外，普京日前接見了卡德羅夫的長子，這也是20年來首次由卡德羅夫之外的人代表車臣共和國與普丁會晤。