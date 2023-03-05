《全動法》修法「不下架」　陳建仁：攸關國家安全

▲行政院長陳建仁。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

外界關注《全民防衛動員準備法》預告修正草案，行政院長陳建仁上周在立法院表示，國防部預告14天之後會下架，隨後政院澄清預告期滿即進入檢討階段，不會有「移除下架」的程序，引發討論。對此，陳建仁5日重申，修法攸關國家安全，將參酌民主國家法治、各方意見，讓修法更加圓滿。

陳建仁今天上午視察「南臺科大宿舍改善情形」前接受媒體聯訪，媒體關注是否會繼續推動《全動法》修法，是否認為「青年上戰場」的議題是國民黨的政治操作？陳揆表示，《全動法》是已經有的法律，修法關係著國家的安全，世界上各個民主國家都有《全動法》這樣一個法律，為了要使修法更佳周延，他已請國防部徵詢各方意願和意見。

陳建仁說，國防部預告了《全動法》修法，最主要的目的就是要蒐集各方意見，在這樣一個過程當中，有很多寶貴的意見，都請國防部、各部會應該參考各方意見來做更好的修法，也請各部會參考世界上先進國家的法律來做更好的說明、社會溝通，讓修法能夠更加圓滿。

陳建仁談及，他確實在立法院接受立委黃國書質詢時，回應是否將「下架」預告修法草案，因為立委詢問的關係，自己說「需要下架」，但是實際上，預告法律待預告期滿時，就會自動移除，並沒有「下架」的用語。

陳建仁說明，為了要澄清自己「下架」的用語，並不是不修法或者「下架修法」，所以特別請發言人羅秉成再次說明「下架」的意思就是從網站當中移除，但是在法制作業上，並沒有「下架」的用語。

陳建仁說，《全動法》修法需要參酌各國法治，以及參考國內的需要，讓各部會做很好的修法，該修法攸關國家安全，一定要全力以赴，把它修得更好，並因應局勢變化，讓該法能夠確保國家安全。