陳建仁：疫後特別預算助學貸族度難關　55萬人受惠

▲陳建仁今天視察南臺科大宿舍改善情形。（圖／行政院提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長陳建仁5日表示，政府積極推動高教深耕計畫，總計已投入640億元經費，希望所有技職校院皆能培養科技創新及創業人才，同時政府對弱勢學生的照顧亦不遺餘力，在此次「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」中，亦規劃補助學貸族，以減輕其負擔。

陳建仁今天上午在教育部政務次長劉孟奇、台南市長黃偉哲等人陪同下前往南台科大，除視察H2創業家族圓夢宿舍改善提升情形外，並聽取多個創新團隊執行成果簡報。

陳建仁指出，南臺科技大學所培育的學生，不僅極富創意，更善於創新創業，並在工作上不斷展現理想抱負，因此企業界相當喜愛延攬該所大學畢業生，此外，當各大學招生面臨少子女化衝擊之際，南臺科技大學招生成果依舊豐碩，去年該校招生人數僅次於國立高雄科技大學，居全臺科技大學第二，確實為南臺灣青年學子提供一個無限美好、追求理想的求學環境。

陳建仁表示，總統蔡英文上任後，積極推動第一期及第二期高教深耕計畫，總計已投入640億元經費，讓各技職校院擴充教學設備，並加強產官學研的合作，使所有技職校院皆能培養青年學子走上科技創新及創業的道路。

此外，陳建仁也提到，教育是弱勢學生翻身的最好機會，因此政府對於弱勢學生的照顧亦不遺餘力，在此次「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」中，即推動「疫後就學貸款補助方案」，針對在學中已申請就學貸款的弱勢學生，以及畢業後撫育12歲以下孩童或平均月收入未達4萬元等資格的貸款人，補助一年學貸還款本金及利息，協助他們度過難關，預計受益人數約55萬人。