淡水塞爆原因曝！議員父親告別式申請1線道　藍綠白大咖均到場

▲ 新北市議員蔡錦賢的父親告別式陣仗大，造成淡水交通大回堵。（圖／記者戴上容翻攝）



記者戴上容／新北報導

新北淡水今天塞爆了！臉書有民眾投訴，「塞到 64 到關渡全線卡死，建議今日不要到淡水」，原來塞車原因是因為無黨籍議員蔡錦賢父親102歲告別式，申請民權路1線道，由於蔡錦賢藍綠兩黨交情甚好，許多人前來致意、陣仗很大，儘管淡水警方已出動近百名警力，淡水仍回堵嚴重。

無黨團結聯盟黨團總召、新北市議員蔡錦賢活躍政壇，先前還傳出有意爭取副議長，之後在新北市長侯友宜、新北市議長蔣根煌協調下退讓，轉而支持國民黨提出的人選。

據了解，蔡錦賢父親因感冒關係，於農曆初三（1/24）凌晨逝世，第一時間，民眾黨主席柯文哲上午就來致意。今天告別式，藍綠兩黨政壇大咖都到場，包含：國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲和民進黨籍立委余天和議員等都來捻香。

由於告別式占用淡水主要幹道民權路上外側道，因此造成進淡水的道路大回堵，有民眾在臉書發文，「塞到 64 到關渡全線卡死，建議今日不要到淡水」並有許多網友留言，「可能要塞爆到2點～」、「剛剛經過塞爆了我剛剛離開不排車潮了，晃來士林」、「剛經過，真的塞爆，跑到八里吹風野餐」怨聲四起。

淡水警方表示，該告別式有經合法申請，警民力動用約90人，沿線交通疏導。