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台灣跆拳道界傳捷報　新北姊妹花摘2金！帶回團體季軍獎盃

▲台灣跆拳道界傳捷報　新北2小將摘下兩金...帶回團體季軍獎盃。（圖／記者戴上容翻攝）

▲台灣跆拳道界傳捷報！新北2小將江宜珊、江宜璇摘下兩金，帶回團體季軍獎盃。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

台灣跆拳道界在香港傳出捷報，江宜珊、江宜璇兩位選手，參加「第二十七屆亞洲城市跆拳道錦標賽」，以六戰全勝佳績摘下兩金，並帶回青少年女子組團體季軍獎盃。

本次賽事由香港跆拳道協會主辦，有來自台灣、中國、香港、澳門、新加坡、尼泊爾等共19支隊伍參賽，新北市的頭前跆訓派出2位選手參賽就帶回團體季軍獎盃，讓我國跆拳道實力再次受到肯定。

目前就讀新北市三民高中的江宜珊表示，最近4個月已經出國比賽3次，感謝許多贊助商默默的支持，讓她可以與正德國中的妹妹江宜璇，在中學階段就可以開始累積國際賽事經驗。

▲台灣跆拳道界傳捷報　新北2小將摘下兩金...帶回團體季軍獎盃。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北市的頭前跆訓派出2位選手參賽就帶回團體季軍獎盃。

長期關心基層運動員的新北市議員鄭宇恩表示，看到新北市選手獲得佳績倍感光榮，在這份榮耀的背後，看到本土企業透過「體育運動贊助資料庫媒合平臺」對運動員提供贊助，讓許多不可能的事情都變得可能；如何為基層選手創造更多有利條件是議員與市政府部門持續共同努力的方向。

贊助商巨一科技董事長廖偉釧表示，「我看到這對姊妹平常的努力，也看到她們想為國爭光的渴望，能盡棉薄之力讓台灣選手出國站上頒獎台，也顯示了台灣企業其實可以做得更多。」

回國之後，江家這對姊妹還要繼續備戰三月中的全中運，目前已經全國二連霸的姐姐江宜珊，今年將要挑戰她的第三金。去年剛拿下全國青少年錦標賽金牌與世界少年盃國手的妹妹江宜璇，也將挑戰她的全中運第一金。

兩位女將的父親江亘松表示，運動員的培養是一條很漫長的路，尤其是要走向國際，但是有企業、校園、議員、政府當後盾，選手的努力將會更容易轉換為一面又一面的獎牌。

▲台灣跆拳道界傳捷報　新北2小將摘下兩金...帶回團體季軍獎盃。（圖／記者戴上容翻攝）

▲江宜珊、江宜璇兩位選手以六戰全勝佳績摘下兩金。

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