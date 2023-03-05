「要找妹妹，我想她！」大甲警扶跌倒翁　牽起分隔30年兄妹情

▲郭男不慎跌倒，轄區警方上前攙扶。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

家住新北市的78歲郭姓老翁，日前獨自南下到台中市大甲區欲尋找分開30多年的妹妹，拄著拐杖的他，過馬路時不慎跌倒，造成臉部擦傷，轄區巡邏員警見狀趕緊上前攙扶，起身的過程，老翁不斷唸著「我要找妹妹，我想她」，警方循線聯繫到新北家屬，並找到住在大甲的70歲妹妹，兄妹倆終於在家鄉相逢，頻頻向警方致謝。

台中市大甲警分局大甲派出所副所長王慶龍、警員陳珮慧，1日下午4時30分執行轄區巡邏，在中山路、水源路口前，看見1名拄拐杖的老翁過馬路不小心跌倒，馬上下車攙扶。

員警看見老翁雖顏面擦傷，不忘說著「我要找妹妹，我想她」，不過也許老翁跌倒受到驚嚇，無法清楚表達自己身分及住家地址，員警透過警政署系統，查出郭男身分，聯絡到遠在新北新莊的家屬。

郭男向警方說，他年輕時就北漂到新北打拼，離開大甲已30年有餘，雖偶爾會與妹妹電話聯繫，但因年事已高，腿力也大不如前，顯少有見面的機會，這次憑自己記憶，搭火車南下找妹妹，沒想到在步行協尋妹妹途中不慎跌倒受傷。

警方最後也找到郭男在大甲的妹妹，讓這對年過半百、分隔兩地30多年的兄妹，在自己最熟悉的家鄉相聚，場面格外溫馨。兄妹倆感謝員警積極熱心助人，讓他們喜相逢，頻頻向員警致謝。

▲▼警方協助找到分開30多年的妹妹。（圖／記者白珈陽翻攝）

大甲派出所長李建興表示，警察於職務範圍內，均以同理心之精神為民服務，在民眾需要協助時，會義不容辭、伸出援手，讓民眾感受到臺中市是一個「溫馨、安全、友善」的城市。