忘情連結中！北市商辦大樓有玄機　警破門嫖客急抽離尷尬穿褲

記者張君豪、蔡怡萍／台北報導

台北市中山區某商辦大樓內暗藏春色，在地下一樓設有性交易場所，警方調查蒐證後，2日持搜索票前往查緝，過程中還撞見正在連結中的一對男女，男客與女服務生激戰中看見警方上門，也只能尷尬地分開，連忙起身穿上衣褲，後續將查緝到的相關人士依法移送裁處。

▲客人與小姐連結中被警方查獲，急忙起身穿衣。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



中山分局日前掌握情資，轄內遼寧街有不法性交易藏身於某商辦大樓地下一樓，經多日探查蒐證，本（3）月2日持搜索票執行查緝，共計查獲負責人、員工，前往消費的6名男客、9名女服務生等17名，並查扣不法所得新臺幣7萬餘元、帳冊、監視器等證物。

警方指出，該營業負責人透過幹部，在網路上張貼女服務生火辣清涼照片，打出各種性交易服務噱頭與通訊方式等資訊，吸引顧客上門，以每次新台幣2700元至3600元不等之代價，從事半套性交易，從中獲取媒介費得利。

▲將相關負責人與員工等依妨害風化罪移送偵辦。



全案於偵詢後，將負責人、員工依刑法妨害風化罪，移送地檢署偵辦，另女服務生及男客，依社會秩序維護法裁處。

中山分局強調，色情業者切勿心存僥倖，以身試法，對於暗營色情交易之行為，定強力掃蕩，以維善良風俗，淨化治安。