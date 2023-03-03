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酒店妹上班4個月慘淪刀下魂　父母接死訊崩潰：她說還在待業中

記者邱中岳／台北報導

北市中山區一家酒店，3日上午發生酒客持水果刀刺殺死女公關命案，酒客殺人後也持刀自殘送醫救治觀察中，據悉，該名酒客常常到酒店消費，有3、4次都找該名酒店女公關，但因最後約出場不成由愛生恨，竟持刀殺害女公關。

警方調查，3日上午7時許，1名56歲的陳姓男酒客，在錦州街上的一家酒店，持刀殺害29歲的張姓酒店女公關，猛殺6刀之後又持刀自殘，造成張姓女公關頸部、腹部多處刀傷，陳姓酒客則是胸、腹都有刀傷。

▲▼酒店女公關慘被客人狂砍6刀，酒客殺人後自殘由警方協助送醫救治。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲酒店女公關被客人狂砍6刀慘死，酒客殺人後自殘受傷由警方協助送醫救治。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方緊急將張姓女公關送往醫院救治，但最後仍搶救不治，父母接獲死訊到場後表示，不知道張女在酒店上班，只知道女兒平時沒有工作待業中，沒想到竟然在酒店上班，還慘被酒店客人殺害。

據了解，張姓女公關在4個月前到酒店上班，陳姓男子近期頻繁前往酒店消費，有3、4次都找張姓女公關坐陪，但2日晚上7時許前往消費，在包廂喝到凌晨7時許，最後邀約女公關出場被拒，竟拿出水果刀企圖殉情。

▲▼酒店女公關慘被客人狂砍6刀，酒客殺人後自殘由警方協助送醫救治。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男客行兇後自殘被送往醫院救治，而被殺死的女公關父母接到噩耗到派出所表示，並不知道女兒跑去做酒店遇害。（圖／記者邱中岳翻攝）

店家聽到聲響，前往包廂查看，發現張姓女公關倒臥包廂廁所的血泊，陳姓酒客則是倒臥包廂沙發，在垃圾桶發現行兇的水果刀，警方也立刻將人送醫救治。

張姓女公關上班的酒店，酒店公關都是身穿清一色統一的制服，平均每小時消費約1500元，當天消費公關費、酒水，差不多約在2萬元左右，初步估計，陳姓男客前後在張女身上花了約8萬元。

據悉，陳姓男子平時上酒店自稱職業是醫生，但最後警方查出陳男根本無業，自稱醫生只是為了塑造出行情，企圖讓酒店公關信以為真，沒想到卻因張姓女公關不願意配合出場，竟痛下殺手。

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