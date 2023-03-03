保障學子安全！北市啟動巡檢制度　密集打擊未報備補習班交通車

▲為保障學子安全，北市啟動巡檢制度，密集打擊未報備補習班交通車。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市每年都會針對校園放學時間，在路邊定點攔檢車輛，其中又以「使用未備查車輛」違規比例最高，北市教育局為精準打擊未報備租賃車輛，先行調查學生搭乘補習班交通車離校大數據，並從3月起擇定特定學校週邊進行動態巡檢，一經查獲未經備查車輛，將依法裁處6千元以上3萬元以下罰鍰，並命業者改善，未改善者將按次處罰到改善為止。

北市教育局每年均會同警察局、監理所組成聯合稽查小組，針對校園放學時間在路邊定點攔檢，根據過去3年攔撿紀錄顯示，業者最常發生的違規樣態包括：使用未備查之車輛、駕駛年齡超過65歲、車齡超過10年、未配置隨車人員以及超載學生；其中又以「使用未備查車輛」違規比例最高，原因應是租賃車公司任意調度車輛。

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為保障學生交通安全，教育局今（3日）表示，將密集打擊未報備的補習班交通車，先調查學生搭乘補習班交通車離校大數據，並自3月起擇定特定學校之週邊進行動態巡檢，先從30所校園內外接送區陪同學生前往補習班交通車搭乘處，記錄車牌與隨車人員，一經查獲未經備查車輛，將依法裁處6仟元以上3萬元以下罰鍰，命業者改善，屆期未改善者按次處罰至改善為止。

教育局也呼籲學校人員與家長，一同為學童的安全把關，如果發現沒有張貼標章的補習班交通車，可拍照(需足以辨識車牌)並致電1999，或以單一陳情系統舉發，也呼籲補教業者與租賃車公司，使用交通車載運學童，應符合交通車相關法規規定，不得隨意調度未經備查的車輛，若確實有出車需求，仍應將車輛函報教育局備查。