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士林夜市復活了！「人潮擠爆攤販」畫面曝光　網揭關鍵原因

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／我是北投人）

▲士林夜市人潮回流。（圖／翻攝自Facebook／我是北投人）

記者朱祖儀／綜合報導

士林夜市是深受國內外旅客喜愛的夜市之一，但先前因為疫情影響，加上屢傳坑殺遊客消息，導致人潮不再。不過近日有網友到士林夜市，發現每到周末都會湧入相當多的人潮，似乎往日榮景又回來了。不少網友直呼「好不習慣！」也有人認為，應該是因為疫情解封加上開放國門，才能重現熟悉的士林夜市。

臉書粉專「我是北投人」分享網友投稿，表示先前士林夜市人潮回流，不少人都認為是因為舉辦白晝之夜及燈會活動，等到熱潮過了之後，士林夜市又會變得空蕩蕩。不過他觀察了幾個月，發現每到周末都會有很多人跑來逛夜市，似乎漸漸回到往日榮景，忍不住幫忙打氣「士林夜市加油！！！」

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從照片中也能看到，攤販前面開放的小走道被民眾擠得水洩不通，看起來幾乎無法動彈，有些人只能走到外面的馬路上。另外，也有部分攤販排隊人潮眾多，小攤車前方有一大群民眾在等待，和先前冷清的畫面相差甚遠。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／我是北投人）

▲有些攤販排隊人潮眾多。（圖／翻攝自Facebook／我是北投人）

士林夜市人潮回流的照片曝光後，網友紛紛表示「很棒的地方，士林夜市」、「剛回來，人很多好嘛」、「剛經過士林夜市好不習慣，說好的沒落呢」，也有人認為，應該是因為許多國家都已經解封，加上國門已經打開，才會出現這麼多人潮，「重要的是疫區解封」、「剛從夜市回來，外國人也不少」。

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