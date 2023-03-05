還有強冷空氣！　「鋒面帶雨」時間曝

▲下周日變天。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天（5日）表示，下次比較明顯天氣變化可能落在下周日，有道鋒面將通過，為台灣帶來陣雨，後續還有比較強的冷空氣南下，但變動度仍大，先參考就好。

廖于霆指出，今天台灣受到偏乾的東北季風影響，除東部零星短暫雨外，其他各地都是晴時多雲的穩定天氣；氣溫方面，則呈現日夜溫差大，外出記得要用洋蔥式穿法，不要被外面的陽光騙了。

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廖于霆說，今日白天北部高溫21度左右，中南部則在23-26度，東半部高溫21-23度；低溫各地則差不多，都在12-14度之間。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



廖于霆分析，周一東北風開始減弱，各地仍是晴到多雲的穩定天氣，白天高溫回升，日夜溫差進一步拉大，各地早晚低溫12-17度，白天高溫北部可來到22度以上，中部22-25度，南部23-25度，東半部21-23度。

廖于霆表示，未來一周台灣都位於比較偏乾的環境中，降雨機率低，各地可見陽光，白天高溫緩慢回升到周六，建議可以好好把握這段天氣比較穩定的時間。

廖于霆提到，下次比較明顯天氣變化可能落在下周日，有道鋒面將通過，為台灣帶來陣雨，後續還有比較強的冷空氣南下，但因還有7天以上，變動度仍大，先參考就好。

「觀氣象看天氣」臉書則提醒，3/13前後春寒陡峭，這「V型槽」如果真的甩下來，將帶動冷空氣直接從華南近距離衝向台灣，屆時至少是強烈大陸冷氣團，甚至上看寒流！

▼3月中還有強冷空氣。（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）





