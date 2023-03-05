今晨6.7℃！　下波「上看寒流」轉雨大變天

▲氣象粉專說，這「V型槽」如果真的甩下來，將帶動冷空氣直接從華南近距離衝向台灣。（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（5日）清晨全台最低溫出現在基隆市七堵的6.7度。氣象專家吳德榮表示，下一波鋒面大約在下周日（12日）晚至下下周一（13日）晨快速通過，天氣明顯轉變，鋒後有強的乾冷空氣南下。氣象粉專則說，屆時至少是強烈大陸冷氣團，甚至上看寒流！

氣象局說，今天台灣附近吹著偏乾的東北風，各地大多為晴到多雲，只有花東地區有零星短暫雨；輻射冷卻效應強，早晚天氣較冷，西半部及宜蘭、花蓮低溫普遍在11到14度，局部地區有10度以下氣溫發生，台東低溫17度左右，白天陽光出來後，氣溫回升明顯，北部及東半部高溫21到23度，中南部約25、26度，南部內陸溫度會再更高一些。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，下周一、下周二台灣附近吹著偏乾的東北風，各地大多為晴到多雲；輻射冷卻效應強，早晚天氣較冷，北台灣仍有局部10度以下低溫發生的機率，白天舒適溫暖，西半部日夜溫差大。

氣象局表示，下周三至下周六環境風場轉為偏東風，水氣仍少，各地維持晴到多雲為主的天氣，東半部偶有零星短暫雨；白天更為舒適溫暖，西半部日夜溫差仍大；下周日至下下周二東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，下一波鋒面大約在下周日晚至下下周一晨快速通過，天氣明顯轉變，鋒後有強的乾冷空氣南下，美國模式則模擬時間慢半天左右，但皆為第8、9天的模擬，有不確定性存在，降雨的情形及冷空氣的等級，需持續觀察模式的調整。

「觀氣象看天氣」臉書則提醒，3/13前後春寒陡峭，這「V型槽」如果真的甩下來，將帶動冷空氣直接從華南近距離衝向台灣，屆時至少是強烈大陸冷氣團，甚至上看寒流！

▼3月中還有強冷空氣。（圖／資料照）