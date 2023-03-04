　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晨「極低溫」9.6℃　晚起迅速翻轉「未來一周」天氣曝

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今天白天微弱雲系掠過北方，東半部有局部短暫雨。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今晨受到「輻射冷卻」影響，本島最低溫出現在新竹(寶山鄉)9.6度；氣象局也針對新竹、苗栗、南投及花蓮發佈低溫特報。今天白天微弱雲系掠過北方，東半部有局部短暫雨，晚間開始迅速好轉，未來一周氣溫逐日回升，不過日夜溫差大，明後兩天清晨會有極低溫出現的可能。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，未來一週(4至10日)無強冷空氣，且水氣偏少、夜間常晴朗、靜風，伴隨「強輻射冷卻」作用，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大，早出晚歸、應注意衣著調適。明、後(5、6日)兩天清晨部分縣市仍有「極低溫」發生的條件，雖然日出後氣溫很快回升，還是應注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲【黃色燈號(寒冷)】新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

今(4)日微弱雲系掠過北方，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；晚起迅速好轉。各地區平地氣溫：北部11至22度，中部11至27度，南部11至30度，東部10至26度。

明(5)日起至下週五(10日)各地晴朗穩定；氣溫逐日回升，白天北舒適、南微熱，夜間「強輻射冷卻」作用，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大，早出晚歸、應注意衣著調適。

▼左圖：4日4：30紅外線色調強化雲圖顯示，北方有雲系通過，北部雲量略增。右圖：4：30雷達回波合成圖顯示，北方有雲系伴隨弱降水回波，東側海面有零星降水回波。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

 
ET快訊
快訊／蔡英文深夜發文「國民黨誤導人民」：不會讓孩子上戰場
高雄人孔蓋電纜開炸畫面曝！水溝蓋飛上天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晨「極低溫」9.6℃　晚起迅速翻轉「未來一周」天氣曝

快訊／花蓮外海1:57規模4.7地震　中部有感

俄女高音來台演出遭喊卡！莫北協強烈譴責「主管當局放縱仇恨」

好幾天沒上廁所！便秘女吃瀉藥竟「撐破腸道」　感染休克後果超慘

蘭花從恐龍時期就存在！12公尺巨獸裝置藝術現身「國際蘭展」展出

半夜牙齒痛到睡不著！正妹牙醫揭4招緩解：不要含冰塊

快訊／宜蘭縣近海22：48規模4.8地震　北台灣深夜搖晃

快訊／22：48發生地震　台北深夜有感

快訊／氣象局發低溫特報！3縣市入夜探「10℃↓」　明降雨熱區曝

缺蛋缺到怕！炒飯業者喊「自備蛋折5元」　離譜公告曝光

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

司機將不明液體倒出車外　網質疑是尿直呼「好噁心」

柴柴陪爸媽選購嬰兒推車　挑最高級的上！媽：識貨喔

遲到1分鐘「拔1根陰毛」　老闆親自動手..陳漢典嚇歪：太羞辱！

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

韓國高中生熱愛健美操　強壯臂力大秀花式單槓

黑車在五股交流道失神　打右燈卻向左切撞護欄

今晨「極低溫」9.6℃　晚起迅速翻轉「未來一周」天氣曝

快訊／花蓮外海1:57規模4.7地震　中部有感

俄女高音來台演出遭喊卡！莫北協強烈譴責「主管當局放縱仇恨」

好幾天沒上廁所！便秘女吃瀉藥竟「撐破腸道」　感染休克後果超慘

蘭花從恐龍時期就存在！12公尺巨獸裝置藝術現身「國際蘭展」展出

半夜牙齒痛到睡不著！正妹牙醫揭4招緩解：不要含冰塊

快訊／宜蘭縣近海22：48規模4.8地震　北台灣深夜搖晃

快訊／22：48發生地震　台北深夜有感

快訊／氣象局發低溫特報！3縣市入夜探「10℃↓」　明降雨熱區曝

缺蛋缺到怕！炒飯業者喊「自備蛋折5元」　離譜公告曝光

印尼油庫爆炸17死50傷　民宅被燒一片！住戶倉皇收拾逃命

減重必看！營養師傳授「5點」，教你吃對早餐瘦下來

里拉德堅守拓荒者「拿衛少當例子」　某總管狠酸：一切都是錢

《浪漫速成班》全道嬿化身針織衫魔人　8間品牌公開，社長就愛花花款

色男扮「姊姊」騙6少女上床　拍性愛片還拐10歲女拍裸照

錦州街女公關「打槍出場」被刀殺！　男客殺人罪聲押

今晨「極低溫」9.6℃　晚起迅速翻轉「未來一周」天氣曝

印尼國家石油公司油庫爆炸　波及民宅已13死

美國宣布　對烏克蘭提供123億新軍事援助

鶯歌男深夜騎車自撞「血染安全帽」　當場失去呼吸心跳不治

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

生活熱門新聞

Apple ID「突跳1通知」代表被盜　達人曝自救法

外送員「狂穿這1牌外套！」他驚：快變制服了

妹子自爆「小時候看維基自慰」　網驚呆

搭捷運被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

慢速看「蔥多餅搓鈔片」　他2關鍵逆風問1句

即／氣象局發布低溫特報！3縣市探10℃↓

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

即／宜蘭縣近海規模4.8地震　北台灣搖晃

快訊／Google台灣傳裁員　官方證實

他揭2跡象「老公100%出軌」！網吵翻了

不是保全！月領35K「每天只做1小時」　這點卻讓眾人搖頭

生孫女給6萬！弟媳添金孫「公婆秒給60萬紅包」

好市多這商品119漲到175元　會員卻群起感謝

炒飯業者喊「自備雞蛋折5元」

更多熱門

相關新聞

加州13郡緊急狀態　積雪高達3.6米

加州13郡緊急狀態　積雪高達3.6米

美國加州近日極端冬季風暴肆虐，暴雪導致交通癱瘓、10萬家戶斷電，民眾受困家中面臨物資短缺的困境。州長紐森（Gavin Newsom）2日宣布，加州13郡進入緊急狀態，其中聖貝納迪諾郡（San Bernardino）受災最為嚴重，內華達山區積雪更是高達3.6公尺。當局警告部分山區有雪崩風險，呼籲民眾切勿前往。

冷空氣減弱！1地迎噴雨　「周末出遊天氣出爐」明顯回溫時間曝

冷空氣減弱！1地迎噴雨　「周末出遊天氣出爐」明顯回溫時間曝

今晨冷氣團7.8℃　未來一周天氣曝光

今晨冷氣團7.8℃　未來一周天氣曝光

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

今晨10.1℃！吹10級強風　雨最多時間曝

今晨10.1℃！吹10級強風　雨最多時間曝

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

Apple ID「突跳1通知」代表被盜　達人曝自救法

外送員「狂穿這1牌外套！」他驚：快變制服了

Joeman公開「聯名商品內部數據」！提3大改進方向：我虛心接受

鄭仲茵吐女兒「滿月後沒見過爸爸」　陳冠霖怒揭20年前離婚真相！

即／大樂透3.68億一注獨得！獎落桃園

妹子自爆「小時候看維基自慰」　網驚呆

「性侵殺人犯」坐牢38年　驗出精液不是他的

即／蔡英文深夜發文「國民黨誤導人民」

宮廟聚陰別住附近？他說1事更可怕

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

狗屎運！大樂透3.68億開在桃園　彩券行：車子洗了7天值得了

搭捷運被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

洪詩、李運慶登記結婚！親手做婚戒

「紅豆餅女神」閃亮亮認愛YTR男友

蔡天鳳3個月前「向友怨前夫」內容曝光

更多

最夯影音

更多
實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度
來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

司機將不明液體倒出車外　網質疑是尿直呼「好噁心」

司機將不明液體倒出車外　網質疑是尿直呼「好噁心」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面