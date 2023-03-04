今晨「極低溫」9.6℃　晚起迅速翻轉「未來一周」天氣曝

▲今天白天微弱雲系掠過北方，東半部有局部短暫雨。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今晨受到「輻射冷卻」影響，本島最低溫出現在新竹(寶山鄉)9.6度；氣象局也針對新竹、苗栗、南投及花蓮發佈低溫特報。今天白天微弱雲系掠過北方，東半部有局部短暫雨，晚間開始迅速好轉，未來一周氣溫逐日回升，不過日夜溫差大，明後兩天清晨會有極低溫出現的可能。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，未來一週(4至10日)無強冷空氣，且水氣偏少、夜間常晴朗、靜風，伴隨「強輻射冷卻」作用，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大，早出晚歸、應注意衣著調適。明、後(5、6日)兩天清晨部分縣市仍有「極低溫」發生的條件，雖然日出後氣溫很快回升，還是應注意。

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▲【黃色燈號(寒冷)】新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

今(4)日微弱雲系掠過北方，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；晚起迅速好轉。各地區平地氣溫：北部11至22度，中部11至27度，南部11至30度，東部10至26度。

明(5)日起至下週五(10日)各地晴朗穩定；氣溫逐日回升，白天北舒適、南微熱，夜間「強輻射冷卻」作用，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大，早出晚歸、應注意衣著調適。

▼左圖：4日4：30紅外線色調強化雲圖顯示，北方有雲系通過，北部雲量略增。右圖：4：30雷達回波合成圖顯示，北方有雲系伴隨弱降水回波，東側海面有零星降水回波。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）