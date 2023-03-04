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台東林管處工程友善環境教育課程暨交流會　介紹林道治理

▲台東林區管處舉辦工程友善環境教育課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東林區管處舉辦工程友善環境教育課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東林管處於知本林道及知本國家森林遊樂區4日舉辦「治理工程友善生態環境教育訓練暨NGO交流座談會」，廣邀關心生態的NGO團體、當地部落、民眾及各公部門單位一同來參與，實際走訪知本林道針對既有構造物動物通道改善情形作意見交流，亦邀請長期投入在地生態研究的在地工作者呂縉宇帶領大家了解知本林道的治理工程現況及成果對於野生動物的影響，現場計有台東在地NGO、部落、社區夥伴、關心生態友善的民眾及相關業者約40人參加。

林務局國有林治理工程自107年全面執行生態友善機制以來，台東林管處即積極落實生態友善檢核機制工作，擴大公民參與並邀請民眾與相關生態團體參與並落實治理工程生態友善執行工作，透過資訊公開既有制度之檢核機制，以迴避、縮小、減輕、補償等生態友善檢核策略即時回饋工程各階段評估程序。

▲山羌利用階梯斜坡。（圖／記者楊漢聲翻攝）
▲山羌利用階梯斜坡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

本次課程及座談會結合實地勘察及室內課程講解，讓與會者一起了解知本林道的治理工程如何將生態保育的考量融入其中，再藉由大家分享自身經驗及多方交流，激盪出更多兼顧生態及工程安全的可能解方。希望透過多方交流的方式，充分地深入探討林道維護及治理工作能如何更友善生態。台東林管處指出，去年邀請荒野保護協會台東分會野溪調查小組楊坤城組長及野聲環境生態友善團隊，針對知本林道現有集水井進行動物通道補償改善方案，在完成動物通道優化後，經由紅外線攝影機記錄到食蟹獴、白鼻心、黃喉貂、山羌及水鹿等動物相繼利用通道通行，將提供做為未來生態友善改善工作的重要參考。

台東林管處吳昌祐處長表示，這些野生動物利用通道通行的影像證明台東林管處增設或改善動物友善通道的成效，喜愛登山健行的遊客，若有機會來到知本林道時，也能觀察到這些動物友善措施的巧思。未來台東林管處也將持續與在地公民團體、生態團隊及部落持續合作，除人車通行安全與暢通空間建置外，落實通用設計理念，將知本林道朝向生態友善林道發展前進。

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