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112年台東縣國中小學聯運今展開　首日2破2創新大會紀錄

▲112年台東縣國中小學聯運今展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲112年台東縣國中小學聯運今展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

112年台東縣中小學聯合運動會田徑比賽，3日起一連3天在縣立體育場登場，有來自全縣各高中職、22所國中及87所小學738位選手參加，並將選拔優秀選手代表台東縣，參加4月中在新竹縣舉行的今年全中運，首日登場的均為各組競走競賽項目，其中，國小男女組3000公尺競走為首辦，競爭相當激烈，結果計有2項破大會紀錄、2項創新大會紀錄。

縣府教育處林政宏處長表示，為考量縣各校選手參賽權益及成績，做為日後升學參考依據，以及選拔代表台東縣參加112年全中運各競賽項目的優秀選手，因此，今日起一連3天舉行此次中小學聯合運動會田徑比賽，賽會為今年台東縣第一場大型田徑賽，由豐田國中承辦，共舉行126項比賽、1376人次參與。

田徑賽分為高男、高女組、國中男子、國中女子組、國小男子、國小女子組進行，並取消開幕典禮及選手進場，賽會一切從簡，所有賽程自今日上午8點正式展開，由高男組1萬公尺競走揭開序幕，接著分別為國中男、女5000公尺及國小男、女3000公尺競走比賽陸續登場，其中，國小男、女3000公尺競走為今年首次舉辦，小選手雖覺得新鮮，但也奮力爭取佳績，裁判老師也巡迴緊盯選手是否有違規，並提出指點。

▲112年台東縣國中小學聯運今展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

結果首日計有2項2人打破大會紀錄，分別為高中男子組10000公尺競走決賽，台東體中高中部林春暉，成績53分29秒09、台東專科高中部鄭茞宥，成績1小時17分59秒09，均破大會1小時22分06秒04紀錄。

2項2人創新大會紀錄，分別為國小男子組3000公尺競走決賽鸞山國小胡彥康，成績20分58秒09、國小女子組3000公尺競走決賽東大附小林芯瑜，成績21分26秒01。

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