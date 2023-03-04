針對美歐涉台法案「發揮鬥爭精神」　汪洋：堅定捍衛國家主權

記者蔡儀潔／北京報導

大陸全國政協十四屆一次會議今（4）日下午3時正式開幕，政協主席汪洋在回顧2022年工作時提到，外交工作發揮鬥爭精神，針對美歐炮製涉台、涉港、涉疆法案以及裴洛西「竄台」等發表嚴正聲明。

▲大陸全國政協主席汪洋。（圖／央視新聞）

汪洋首先總結大陸全國政協2022年工作，其中第五點提到「充分發揮作為最廣泛的愛國統一戰線組織作用，凝聚海內外中華兒女共同致力民族復興的強大力量」，涉台方面，包括參與舉辦紀念台灣光復75週年主題展和海峽論壇·兩岸基層治理論壇等，加強與台灣有關黨派團體、人士聯繫。

汪洋接著表示，在外交工作方面，大陸全國政協發揮鬥爭精神，針對美歐炮製涉台、涉港、涉疆法案，以及裴洛西「竄台」等發表嚴正聲明，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

值得注意的是，汪洋在2022年的大陸全國政協開幕式上，十分罕見沒有明確指出涉台內容。40分鐘報告只有一個核心重點，即「今年以迎接中共二十大精神作為貫穿全年的重大政治任務」。

大陸全國政協是中共最高政治協商機構，主要負責統戰工作，本屆會議將於3月4日開幕、3月11日閉幕，相較於2022年的全國政協會議，會期由6天半增加至7天半。