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大陸 大陸焦點 特派現場

未提台灣問題！　陸人大記者會聚焦「軍費增長、戰狼外交爭議」

記者任以芳／北京報導

大陸十四屆全國人大一次會議今（4）日中午12時，在人民大會堂舉行新聞發佈會，由新亮相發言人王超介紹大會議程和會期等相關安排，並回答中外媒體共十個問題，包括預告國防預算將合理增長、發展全過程人民民主、戰狼外交、「一帶一路」債務陷阱等涉及大陸內外事務議題。但今年人大記者會未提「台灣問題」，外界高度關注明5日人大開幕，大陸總理李克強最後一次工作報告涉台內容。

▲大陸全國人大發言人王超。（圖／CFP）

▲大陸全國人大發言人王超。（圖／CFP）

今年大陸全國人大行前記者會唯一亮點就是第9位新聞發言人新亮相，由大會主席團舉行第一次會議，指定王超接棒張業遂擔任大會發言人。根據大陸官方公開資料顯示，王超出身於外交人系統，專長在國際外交事務外交和國際商務領域。

王超首先介紹，今年人大會議將由5日上午舉行、13日上午閉幕，會期共8天半，新接棒發言人的王超首先預告會期和參與人數，十四屆全國人大一次會議於3月5日上午開幕，3月13日上午閉幕，會期8天半。其中，大會議程共有9項，包括審議政府工作報告等6個報告，審議《中華人民共和國立法法（修正草案）》的議案，審議國務院機構改革方案，選舉和決定任命國家機構組成人員。大會的各項準備工作已全部就緒。

他進一步介紹大會九項議程，第一項，審議政府工作報告；第二項，審查計劃報告及草案；第三項，審查預算報告及草案；第四項，審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國立法法（修正草案）》的議案；第五項，審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；第六項，審議最高人民法院工作報告；第七項，審議最高人民檢察院工作報告；第八項，審議國務院機構改革方案；第九項，選舉和決定任命國家機構組成人員。

人大行前記者會今大約進行一個多小時，王超一共回答中外媒體十個問題，大陸國防軍費預算增長幅度、戰狼外交爭議、香港國安法實施2年、一帶一路債務陷阱等議題，受到外界關注。

▲▼解放軍。（圖／中國軍網）

▲今年大陸國防軍費將有適當增幅。（圖／中國軍網）

關於國防軍費增幅？王超也預告，今年大陸的國防費的增長是應對複雜安全挑戰的需要，綜合考慮國防建設需求，國民經濟發展水平而確定，也是世界各國的通行做法。

王超指出，中國國防費佔國內生產總值的比重多年來基本穩定，保持基本穩定，低於世界平均水平，增長幅度比較適度、合理。「中國軍事現代化不會對任何國家構成威脅，反而是維護地區穩定和世界和平的積極力量。」

發布會上，亞洲新聞台記者提問，「去年，全國人大公布了對外關係法（草案），其中包括中國在必要時可以採取反制和限制措施，考慮到中國面臨的外部挑戰，包括涉及到美國的挑戰，上述措施對中國的外交政策意味著什麼？中國外交是否會越來越具有攻擊性？」

王超回應批評，「一些國家出於私利，頻頻以不符合國際法的方式濫用國內法的域外適用，對外國實體和個人進行肆意打壓，這種做法和這種霸凌行徑被國際社會普遍批評為「長臂管轄」。」

他強調，中方一貫堅決反對這種做法，針對那些對華無理打壓、遏制、粗暴干涉中國內政的行徑，中國出台《中華人民共和國反外國制裁法》、《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》、《不可靠實體清單規定》等予以反制。「對於損害主權、侵犯中國公民合法權益的行為，在法律中作出相關規定，予以堅決反制是正當和必要。」

▲新疆阿拉山口為一帶一路中歐班列重要出入關口。（圖／CFP）

▲一帶一路中歐班列。（圖／CFP）

今年是大陸「一帶一路」倡議提出十週年，為了破除外界質疑大陸與沿線國家合作引發債務陷阱爭議。王超特地指出，展開「一帶一路」合作，（大陸方面）從不附加任何政治條件，也從不謀取任何政治私利。

王超進一步指出，「個別國家說中國在非洲製造『債務陷阱』，可以看看國際組織的統計數字是怎麼說的；根據世界銀行等國際組織統計，中國不是非洲債務的最大債權方，多邊金融機構和商業債權人在非洲所持債權佔到了非洲整體外債的近四分之三，他們在非洲債務中才真正佔據大頭。」

他特地強調，「一帶一路」的務實合作為各國發展經濟、增加就業、改善民生作出了積極貢獻，已經成為「深受歡迎」的國際公共產品和國際合作平台。

人大行前記者會問答涉及大陸內外政治、經濟、國際外交等議題，但今年未提及「台灣問題」。昨3日大陸全國政協十四屆一次會議新聞發布會，有提問疫情後兩岸未來交流情勢？

政協發言人郭衛民昨指出，兩岸交流30年累積的深厚經驗，未來疫情放開後，大陸方面將加強和平交流，並且重申依然堅決反對台獨和外來勢力干涉，以及堅持「和平統一、一國兩制」對台基本方針。

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