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3.7萬⇾2.7萬！產業嘆台灣缺工嚴重　他曝數據：慣老闆缺便宜勞工

▲▼「格上租車訂單資料全裸奔！公路總局還在狀況外？」記者會 邱顯智 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

鄉林建設董事長賴正鎰2日指出，營建業缺工嚴重，雲朗觀光集團總經理盛治仁也表示，飯店業缺工近3成。對此，時代力量立委邱顯智3日批評，這些慣老闆整天喊缺工，其實說的是缺便宜的勞工，盛治仁說房務員加薪到3.7萬還是招不夠人，結果雲朗在觀光局的專案媒合起薪只開2.7萬，一個人都沒找到，是台灣人太懶惰，還是台灣慣老闆太超過？

邱顯智質問，為什麼台灣人活該低薪、低假、高工時、高物價、高房價？因為台灣有太多慣老闆，還有更多被慣老闆欺負，還要替慣老闆說話的奇行種。這些慣老闆整天喊缺工，其實說的是缺便宜的勞工，怎樣就是不遵從市場機制，拿多一點錢聘請勞工。

邱顯智表示，建商代表賴正鎰說，日薪4000元請不到土水、水電技術工，那你怎麼不用5000請？雲朗集團盛治仁說，飯店業缺工3成，文華東方酒店房務員加薪到3.7萬還是招不夠人。結果在觀光局的專案媒合，房務員的起薪只開2.7萬，一個人都沒找到。

邱顯智質疑，是台灣人太懶惰，還是台灣慣老闆太超過？是台灣人太想休假，還是台灣的低薪、低假、高工時已經到了令人髮指的地步？是台灣人太不爭氣，還是台灣的高物價、高房價已經壓垮了受薪階級一息尚存的那口氣？台灣的受薪階級真的該覺醒了。

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