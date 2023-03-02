一年工作2000小時！　他舉5數據批：地表最勞動民族叫「台灣」

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

內政委員會2日開會討論國定假日草案，朝野立委紛紛提案增加國定假日，時代力量則主張讓全國受僱者都能一致享有19天國定假日。對此，時代力量立委邱顯智今天在臉書就表示，訂定國定假日法，真正的關鍵在台灣人休假不足，工時過長，他也列出5個數字，顯示出台灣人有多累，休假改革有多刻不容緩。

「地表最強勞動民族：你的名字叫台灣！」，邱顯智指出，訂定國定假日法，真正的關鍵在台灣人休假不足，工時過長的問題，他也列出5個數字顯示出台灣人有多累。第一「2000小時」，他點出，最新的統計數據，2021年台灣人年平均工時達到2000小時，遠超全球其他先進國家，同期，南韓工時比台灣少100小時，日本工時少400小時，德國工時整整少了650個小時。

邱顯智提到，第二「35小時」，與2017年相比，台灣的年總工時僅僅下降35小時，降幅1.71%。同期日本下降101小時，降幅5.95%，南韓下降103個小時，降幅5.1%，「勞工是不是蔡總統心裡最軟的一塊，數字會說話」。

第三「19天」，台灣的年度法定有薪假，也就是國定假日加上特休（在同一公司任職一年），總共是19天，同樣標準，日本26天，南韓30天，歐洲國家普遍為30至38天。第四「7.3天」，邱顯智強調，2022年台灣人平均擁有13.6天特休假，但只放到7.3天，放假數與取得率雙雙破近年新低。

邱顯智指出，第五「11％」，「台灣人比別人拚，生活卻沒有比較好，為什麼？」他表示，因為台灣的貧富不均太過嚴重，一般老百姓的所得根本沒有成長。根據全球不平等資料庫的統計，2021年，收入在後50%的台灣人，所得加起來只佔總所得的11.8%，還不到前10%群體的四分之一（48.1%），比起南韓（21% vs. 34%）、日本（16% vs. 44%），都要嚴重很多。

邱顯智強調，過勞、低薪、假不夠，就是台灣人的生活寫照，「想要連續假日，又不想補班，過分嗎？一點都不」他批評，內政部部長林右昌和勞動部代表站在質詢台上，明明白白看到這些數字，就是不敢承認台灣人休假太少、工時太長，他強調，增加國定假日、增加特休假、讓特休看得到也休得到，這是時代力量的立場，也請大家共同來關注國定假日法的立法。