分析／慘遭綠空戰圍剿！地方認「已不虧欠林明溱」　藍警鐘響起

▲林明溱自行承認敗選。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

南投縣立委第二選區補選今（4）日開票，國民黨候選人林明溱獲得4萬3293票，民進黨候選人蔡培慧拿下4萬5218票，最終結果蔡培慧獲勝，改變2008年來此區藍大於綠的結構，也終止了朱立倫從九合一選舉以來，力拼4連勝的企圖。相較過往藍營動輒大贏綠營10％以上，這次林明溱反輸了1925票，本次結果對藍營而言，不啻是敲響一記警鐘，且有地方人士說，南投選民覺得「已經不虧欠林明溱」，民心思變結果也讓林明溱輸了立委選戰。

南投縣立委第二選區自2008年首度成為單一選區後，15年來都是藍大於綠的版圖，林明溱本身曾任第7屆、第8屆立委，2014年當選南投縣長，立委一職便交棒給許淑華；去年換許淑華當選南投縣長，如今再由林明溱回鍋參選立委。

這15年來，林明溱與許淑華把第二選區經營得滴水不漏，綠營始終沒有可趁之機。或許因為如此，林明溱獲黨主席朱立倫徵召參戰之後，仍沿用過往傳統戰法，輕忽本次補選是全國唯一一場選舉，更是民進黨主席賴清德上任後的第一戰，遂傾全黨之力對林明溱狂轟濫炸。不只如此，林明溱、許淑華長年交互輪替之下，地方人士說，南投選民覺得「已經不虧欠林明溱」。

▲侯友宜親自下南投輔選林明溱仍無力回天。（圖／國民黨提供）

此次賴清德派出副秘書長黃建嘉進駐南投操盤，猛攻林明溱「為子買豪宅」、「世襲父傳子」、「垃圾問題無解」、「6年去中國84次」等議題。投票前2個多禮拜，各方民調顯示，林明溱與蔡培慧差距已在誤差範圍，國民黨中央這才驚覺不妙！對國民黨主席朱立倫而言，延續九合一勝選以來的不敗紀錄，是未來掌握2024選戰操盤主導權的關鍵籌碼；再加上為了不讓民進黨谷底爬升，國民黨實是有輸不得的壓力。

儘管朱立倫緊急派出秘書長黃健庭、文傳會副主委林家興、文傳會副發言人楊智伃、李明璇奔赴南投，並由文傳會副發言人呂謦煒常駐當地，全力加強議題攻防；但距離投票已經只剩2個禮拜，從結果來看，實是為時已晚。

不只如此，就算黨中央全面進駐，林明溱還意外自爆「垃圾爭議」。他主動稱民進黨前台中市長林佳龍任內停止接收南投垃圾，造成嚴重垃圾問題；但卻被揭發，事實上林佳龍任內幫南投處理了5.7萬噸垃圾，反而是國民黨盧秀燕擔任台中市長以來，卻只協助處理3千噸垃圾，而且從2020年開始就完全停止。事後林明溱被媒體堵訪，對於自己開啟的戰場，卻是顧左右而言他。

至於組織陸戰方面，第二選區內的第二大票倉竹山鎮乃藍綠兵家必爭之地，竹山鎮長陳東睦選前即以公開信表態支持蔡培慧，加諸民進黨猛攻林明溱「世襲父傳子」，意圖挑撥有意參選2024立委的議員游顥與林明溱之間的關係，因此對國民黨來說，與游顥進行實質整合，就變得格外重要。

對此，朱立倫透過楊智伃向媒體發布「重大消息」，宣布林明溱、林儒彬父子絕對不會參選2024立委。2月27日竹山造勢晚會時，林明溱再次重申這是人生最後一戰，南投縣議長何勝豐也當場宣布2024立委唯一支持游顥。但是林明溱父子宣布不選2024，也被民進黨譏諷，把不參選當成主要政見，卻成為史上最荒謬的參選理由。

此外，也有知情人士說，儘管林明溱、林儒彬父子說不選，但南投林家人多勢眾，像是前司法院長林洋港長孫、現任議員林儒暘，若2024由其參選，游顥也只能啞巴吃黃蓮。該人士也說，游顥緊接著要打黨內立委初選以及2024立委大選，所以不可能傾全力支持林明溱，實力必須有所保留，換言之，國民黨在南投立委補選這一仗，未必是團結一心的。

▲林明溱兒子林儒彬宣布不選2024，並呼籲民進黨停止造謠、抹黑。（圖／林明溱競選總部提供）