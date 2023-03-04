　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍天遭扭轉！綠營攻勢凌厲　學者：民意如流水只因國民黨太驕傲

▲▼林明溱自行承認敗選。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲林明溱承認敗選。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者崔至雲／台北報導

南投第二選區立委補選結果出爐，民進黨候選人蔡培慧險勝國民黨候選人林明溱1925票，翻轉該選區15年來藍大於綠版圖。學者分析，民進黨主席賴清德的意志很強，這次背水一戰的心態，讓攻擊戰略明快且奏效；林明溱則是被動反擊，政績牌也沒有被彰顯出來，加上林明溱做完縣長又做立委，可以看出選民不喜歡這樣，種種樣態對林明溱相當不利。

南投縣立委第二選區自2008年首度成為單一選區後，15年來都是藍大於綠，民進黨沒有在這一區拿下過立委席次，這次選舉結果明顯撼動藍綠版塊，打破數十年來的藍營天下。文化大學廣告系教授鈕則勳指出，賴清德意志力堅強，抱著背水一戰「只能贏」的心態，加上民進黨此次攻擊戰略明快且節奏快，包括「為子買豪宅」、「世襲父傳子」、「垃圾問題無解」、「6年去中國84次」等議題，都讓林明溱陣營疲於應付。

「林明溱屬於傳統型政治人物」，鈕則勳表示，面對民進黨強力的攻擊，藍營輔選團隊沒有立即反擊，林明溱也是被動攻防，甚至到最後政績牌也沒有被彰顯出來，對單一選區來說，林明溱非常不吃香，且縣長做完又做立委，選民似乎也不喜歡這樣，種種樣態對林明溱相當不利。

不過鈕則勳認為南投補選輸，對藍營來說不一定不好，他指出，這次敗選可以給藍軍警訊，讓藍軍知道選民是善變的，民意如流水，選民不爽你就不會投給你，何況之前國民黨連三勝，已讓外界感受到驕傲感，所以面對民進黨現在已謹慎佈局2024，藍軍還在讓子彈飛的心態，也讓選民認為，不是三連勝後就理所當然可以四連勝。

鈕則勳也說，南投這一仗輸掉，顯示黨中央和地方在一開始議題攻防上過於輕敵，以至於到最後來不及抵擋對手的凌厲攻勢，未來除了影響朱立倫領導威望，更可能進而延續到2024，或讓被看好參選總統的新北市長侯友宜甚至鴻海創辦人郭台銘產生後續佈局的壓力。

ET快訊
蔡培慧突圍藍營票倉　黨政人士點關鍵：林明溱放任戰鬥藍
韓邪教主性侵教徒錄音檔曝！受害者是知名男星女友
法拍屋「裡面躺著植物人」　警點交秒落跑！爸慘遭3子女遺棄
批林明溱毫無戰力！他籲國民黨檢討：2024敗選可能性仍大
南部玩2天！他曝最恐怖「不是破舊旅館1晚3千」　逛夜市傻眼了
快訊／蔡培慧突圍藍營票倉！賴清德發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批林明溱毫無戰力！　黃揚明籲國民黨檢討：2024敗選可能性仍大

快訊／蔡培慧突圍藍營票倉　賴清德：民眾珍惜真正做事的人

南投立委補選投票率46.35%　蔡培慧拿4萬5218票勝出

風雲變色！蔡培慧突圍藍營票倉　黨政人士點關鍵：林明溱放任戰鬥藍

快訊／林明溱敗選！　朱立倫鞠躬致歉「努力不夠」：對不起大家！

記取敗選教訓！　矢板明夫點民進黨勝選三原因：團結、糾錯、論述

藍天遭扭轉！綠營攻勢凌厲　學者：民意如流水只因國民黨太驕傲

翻轉成功！蔡培慧拿4.5萬票險勝林明溱　感謝選民、家人、賴清德

跌破眼鏡！蔡培慧成功藍天換綠地　學者曝3原因：綠營改革步調奏效

林明溱敗選　鍾沛君籲國民黨：團結合作、戒慎恐懼

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

柴柴陪爸媽選購嬰兒推車　挑最高級的上！媽：識貨喔

興富發建設ESG 從教育、環保、產學合作 落實企業社會責任

爸隔4層樓「啾啾」召喚　邊牧一聽秒衝陽台探頭

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活　救援隊聽見狗叫挖2hrs救回

司機將不明液體倒出車外　網質疑是尿直呼「好噁心」

批林明溱毫無戰力！　黃揚明籲國民黨檢討：2024敗選可能性仍大

快訊／蔡培慧突圍藍營票倉　賴清德：民眾珍惜真正做事的人

南投立委補選投票率46.35%　蔡培慧拿4萬5218票勝出

風雲變色！蔡培慧突圍藍營票倉　黨政人士點關鍵：林明溱放任戰鬥藍

快訊／林明溱敗選！　朱立倫鞠躬致歉「努力不夠」：對不起大家！

記取敗選教訓！　矢板明夫點民進黨勝選三原因：團結、糾錯、論述

藍天遭扭轉！綠營攻勢凌厲　學者：民意如流水只因國民黨太驕傲

翻轉成功！蔡培慧拿4.5萬票險勝林明溱　感謝選民、家人、賴清德

跌破眼鏡！蔡培慧成功藍天換綠地　學者曝3原因：綠營改革步調奏效

林明溱敗選　鍾沛君籲國民黨：團結合作、戒慎恐懼

ØZI演唱會「台下驚見最美貴婦團」！　連「超大咖男神」都來了

懶人必學快手菜「蠔油杏鮑菇」　1小物搞定刻花

「歐陸硬漢」艾德轟23分20籃板　中信特攻主場強勢9連勝

妮婭看Joeman澄清「心很酸」！　曝他背後壓力：一個人該怎麼承受

美知名律師殺妻兒無期徒刑　情節入Netflix劇集

北市義消總隊防宣大隊大同中隊　參訪南消婦女防火宣導中隊、史料館

李鎭赫誠意滿滿唱《想見你》　粉絲應援逼哭他：感謝不離不棄

台東東河農民節　饒慶鈴表彰模範農民

韓邪教主打屁股喊「高潮50次」錄音檔曝光！受害者現身...竟是知名男星女友

五堅情香港喜獻「第一次」！ 台下6千粉嗨炸「全脫了」　

飼主假裝吃完德國牧羊犬肉肉　牠委屈卻無怨言：妳開心就好

政治熱門新聞

開票所全數開完！蔡培慧45218票勝選

全監盟認了！投開票所外裝秘錄器　4人偵訊中

即／蔡英文深夜發文「國民黨誤導人民」

即／藍天變綠地！南投蔡培慧自行宣布當選

林明溱落選「坦言欣然接受」！喊話1類人出來打拚

補選大逆轉！　王浩宇「完全沒料到」：不可思議

分析／慘遭綠空戰圍剿！地方認「已不虧欠林明溱」　藍警鐘響起

快訊／林明溱敗選！　朱立倫鞠躬致歉「努力不夠」：對不起大家！

快訊／蔡培慧突圍藍營票倉　賴清德：民眾珍惜真正做事的人

藍天遭扭轉！　學者：民意如流水只因國民黨太驕傲

暫時落後！林明溱競總支持者面色凝重

跌破眼鏡！蔡培慧成功藍天換綠地　學者曝3原因：綠營改革步調奏效

南投補選狀況多！花盆藏秘錄器、監票部隊記民眾特徵　中選會回應了

南投補選驚見「監票員」！民眾穿著身材全都記　警勸離還反嗆：試試看

更多熱門

相關新聞

林明溱聲勢大好卻翻車　黨政人士點關鍵：比蔡培慧像挑戰者

林明溱聲勢大好卻翻車　黨政人士點關鍵：比蔡培慧像挑戰者

南投縣第2選區立委補選今（4日）登場，選舉結果顛覆外界預期，由民進黨候選人蔡培慧輕騎過關，擊敗前南投縣長林明溱。對此，黨政人士指出，林明溱從領先到敗選，有3大原因：人老、梗老、戰爭牌。他分析，林明溱明明是剛卸任的地方首長，卻不提出願景，放任戰鬥藍設定議題，包含缺蛋、缺電、戰爭牌，「相較於蔡培慧，更像是個挑戰者。」

快訊／林明溱敗選！　朱立倫鞠躬致歉「努力不夠」：對不起大家！

快訊／林明溱敗選！　朱立倫鞠躬致歉「努力不夠」：對不起大家！

翻轉成功！南投蔡培慧感謝選民、家人、賴清德

翻轉成功！南投蔡培慧感謝選民、家人、賴清德

跌破眼鏡！蔡培慧成功藍天換綠地　學者曝3原因：綠營改革步調奏效

跌破眼鏡！蔡培慧成功藍天換綠地　學者曝3原因：綠營改革步調奏效

林明溱敗選　鍾沛君籲國民黨：團結合作、戒慎恐懼

林明溱敗選　鍾沛君籲國民黨：團結合作、戒慎恐懼

關鍵字：

南投學者林明溱

讀者迴響

熱門新聞

快訊／又傳無人機入侵！桃園機場關場　航班暫停起降

鄭仲茵控陳冠霖「懷孕5月被要求滿足他」

Apple ID「突跳1通知」代表被盜　達人曝自救法

獨／陳冠霖妻心疼力挺「先生在我身邊是天使」

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

外送員「狂穿這1牌外套！」他驚：快變制服了

陳冠霖悲揭「硬上毆打懷孕5月鄭仲茵」不堪真相！

鄭仲茵爆「陳冠霖KTV偷約的女演員」身份曝光！

影／明星賽翻譯「亂翻魔獸整段話」被抓包

鄭仲茵大反擊！公開陳冠霖21年前「親筆悔過書」：慣性暴力者

開票所全數開完！蔡培慧45218票勝選

酒店妹遭瘋狂酒客砍死　驗屍結果曝

25歲男星劉峰突逝世！業界人士爆「健身10分鐘心肌梗塞」

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

Joeman公開「聯名商品內部數據」！提3大改進方向：我虛心接受

更多

最夯影音

更多
實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度
來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面