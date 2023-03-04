藍天遭扭轉！綠營攻勢凌厲　學者：民意如流水只因國民黨太驕傲

▲林明溱承認敗選。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者崔至雲／台北報導

南投第二選區立委補選結果出爐，民進黨候選人蔡培慧險勝國民黨候選人林明溱1925票，翻轉該選區15年來藍大於綠版圖。學者分析，民進黨主席賴清德的意志很強，這次背水一戰的心態，讓攻擊戰略明快且奏效；林明溱則是被動反擊，政績牌也沒有被彰顯出來，加上林明溱做完縣長又做立委，可以看出選民不喜歡這樣，種種樣態對林明溱相當不利。

南投縣立委第二選區自2008年首度成為單一選區後，15年來都是藍大於綠，民進黨沒有在這一區拿下過立委席次，這次選舉結果明顯撼動藍綠版塊，打破數十年來的藍營天下。文化大學廣告系教授鈕則勳指出，賴清德意志力堅強，抱著背水一戰「只能贏」的心態，加上民進黨此次攻擊戰略明快且節奏快，包括「為子買豪宅」、「世襲父傳子」、「垃圾問題無解」、「6年去中國84次」等議題，都讓林明溱陣營疲於應付。

「林明溱屬於傳統型政治人物」，鈕則勳表示，面對民進黨強力的攻擊，藍營輔選團隊沒有立即反擊，林明溱也是被動攻防，甚至到最後政績牌也沒有被彰顯出來，對單一選區來說，林明溱非常不吃香，且縣長做完又做立委，選民似乎也不喜歡這樣，種種樣態對林明溱相當不利。

不過鈕則勳認為南投補選輸，對藍營來說不一定不好，他指出，這次敗選可以給藍軍警訊，讓藍軍知道選民是善變的，民意如流水，選民不爽你就不會投給你，何況之前國民黨連三勝，已讓外界感受到驕傲感，所以面對民進黨現在已謹慎佈局2024，藍軍還在讓子彈飛的心態，也讓選民認為，不是三連勝後就理所當然可以四連勝。

鈕則勳也說，南投這一仗輸掉，顯示黨中央和地方在一開始議題攻防上過於輕敵，以至於到最後來不及抵擋對手的凌厲攻勢，未來除了影響朱立倫領導威望，更可能進而延續到2024，或讓被看好參選總統的新北市長侯友宜甚至鴻海創辦人郭台銘產生後續佈局的壓力。