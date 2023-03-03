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帶雙胞胎兒看天燈「母摔車亡」　圓融行善團1人1千伸援23萬

▲帶雙胞兒看天燈摔車母亡 圓融行善團跨市「1人1千」伸援23餘萬。（圖／新北市社會局提供）

▲圓融行善團召集人許誥（右1）將善款交由李先生（左1） ，中為新北市社會局副局長許秀能。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆一名鄭姓婦人日前晚間，騎機車搭載一對雙胞胎男童，到平溪遊玩放天燈，要返家吃晚餐途中，在台2丙線8.3公里處，撞上新北市府觀旅局委外廠商架設的活動帳棚後摔車，經送醫仍不治，餘下單親父必須身兼照顧重責。新北市社會局透過圓融行善團，以1人1000元接力方式，共募集23萬3000元，於今（3日）中午由兩市社福單位，將善款送至案家。

45歲鄭姓婦人2月3日下午騎機車，載著一對雙胞胎罹患自閉症的9歲男童，到平溪遊玩放天燈，晚上要返回基隆住處吃晚餐，不料，行經新北市平溪區台2丙線8.3公里處基福隧道前，不慎撞進設置在路旁的天燈活動帳棚，鄭女當場失去呼吸心跳，救護車緊急將人送往基隆長庚醫院急救，經搶救仍宣告不治；至於2名9歲男童，1人臉部有明顯擦傷、肩膀疼痛，另1人未受傷。丈夫接到噩耗後，難以置信會發生這種事。

▲帶雙胞兒看天燈摔車母亡 圓融行善團跨市「1人1千」伸援23餘萬。（圖／新北市社會局提供）

▲基隆、新北兩市社福單位協力關心，因車禍不幸往生的案家，圓融行善團召集人許誥（左1）並將眾人的愛心23萬3千元交由李先生（左3）。

新北市社會局副局長許秀能表示，由於案家先生從事水電工，為家中主要經濟來源者，在太太不幸往生後，必須一肩扛起工作及照顧身障雙胞重責，社工評估，需要媒合專業職能及語言治療師，來分擔課後照顧及療育，因此透過圓融媒合愛心善款支應，並與基隆市社會處合力協助。

基隆市暖七社福中心社工督導王柔諭表示，雙胞胎白天就讀堵南國小，下課後安排到台灣夢堵南兒少培力基地，由學校聘請1位專業特教老師，以1對2方式給予職能及語言治療，感謝圓融行善團的善款及時救援。

▲帶雙胞兒看天燈摔車母亡 圓融行善團跨市「1人1千」伸援23餘萬。（圖／新北市社會局提供）

▲基隆堵南國小校長胡智強（左1）向新北市社會局副局長許秀能（右1）表示，雙胞胎在校表現乖巧，學校特別商請1位特教老師在放學後持續教導照顧。

圓融行善團召集人許誥和成員陳文道及三重六合里長許萬金等人，集結233人，共23萬3000元的善款，當面交由案家李先生。李先生表示感謝，他說因白天仍需工作養家，下班後才能到據點去接孩子，在這段期間要謝謝老師和台灣夢的照顧。

基隆堵南國小校長胡智強也到案家關懷，胡智強表示，雙胞胎目前就讀該校3年級，在校表現乖巧，學校特別商請1位特教老師，在孩子放學到堵南兒少培力基地後，能持續的教導照顧。

▲帶雙胞兒看天燈摔車母亡 圓融行善團跨市「1人1千」伸援23餘萬。（圖／新北市社會局提供）

▲圓融行善團召集人許誥（右1）將善款交由李先生（左1）。新北市社會局副局長許秀能（左2） 、基隆市暖七社福中心社工督導王柔諭（左3）。

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