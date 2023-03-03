鶯歌陶瓷工藝園區增打卡地標　2大牆面美化、5處導覽標誌趕工

▲以火車引領鶯歌產業向前行的概念，煙囪代表園區產業歷史及進化。（圖／新北市經發局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

鶯歌陶瓷工業園區2大牆面及5處導覽牌誌設置如火如荼施工中，期待成為打卡新地標！為推廣鶯歌陶瓷產業，協助產業升級，經發局除了挹注軟體面的輔導資源，硬體面的特色街區改造也已開始動工。經發局副局長盛筱蓉偕同鶯歌區公所區長鍾耀磊前往視察工程進度，整體工程預計於今年4月中旬完工，共同為鶯歌陶瓷工藝園區帶來嶄新風貌。

經發局副局長盛筱蓉表示，新北市政府於鶯歌注入許多資源，自2020年推動「三鶯文創整合計畫」，統合各局處40項工程、軟硬體建設，總投入經費逾552.8億元。其中，經發局以「鶯歌產業風貌創新計畫」以軟體面的技術諮詢（Technology）、創新研發（Innovate）、市場拓展（Market）和培訓提升（Elevate）的T.I.M.E.模式，協助陶瓷技術升級轉型，成功輔導榮昌陶藝坊、陶聚、安達窯、駿騰、弘鶯陶、台華窯等6家業者創作特色商品。

▲左起永昌里里長游武雄 、經發局副局長盛筱蓉、施作廠商負責人潘鎮材、鶯歌區區長鍾耀磊、鶯歌區公所主任秘書潘國強。

經發局說明，陶瓷工藝園區內著重於巷弄景觀改造，投入總經費約為300萬元，融合鶯歌的陶瓷發展史，以地方文化與陶瓷產業為基礎，運用在地陶瓷工藝技法，規劃在中油對面及台華窯工廠外2大牆面進行美化工程，並在5處交通要道設置在地意象導覽牌誌，提供周邊業者位置資訊指引。

永昌里長游武雄表示，「巷弄景觀的設計，經發局共召開5場次地方里民說明會，牆面及牌誌結合在地產業文化及陶瓷材料，傾聽民眾的聲音，符合在地里民對於陶瓷工藝園區的期待」。

▲廠商加緊施工速度，已完成中油對面的牆面美化及1處導覽牌誌（圖為入窯燒製過程）。

經發局補充，中油對面牆美化的設計理念是以火車引領鶯歌產業向前行的概念，以煙囪代表園區產業歷史及進化，並以各種陶瓷形狀顏色代表鶯歌的多元性及特色。

負責硬體面施作的潘鎮材，為在地陶瓷業者第二代，在施工過程中有感而發地表示，「經歷了最繁榮的外銷時代，隨著陶瓷產業沒落，身為鶯歌人的使命感油然而升，便從父親手上接下陶藝傳承的棒子，力求將鶯歌的古樸精神和文化藝術傳承下去」；目前已完成中油對面的牆面美化及1處導覽牌誌，深獲當地民眾肯定，整體工程預計於今年4月中旬完工。

▲鶯歌陶瓷工藝園區硬體面純手工捏塑陶板工法。

▲經發局副局長盛筱蓉偕同鶯歌區公所區長鍾耀磊視察工程進度。