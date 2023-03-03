　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台唯一！鐵道+鐵馬「台鐵兩鐵旅遊列車」今啟航　5月再推升級版

▲▼台鐵兩鐵列車今起航，吸引119名鐵人選手攜帶自行車搭乘。（圖／台鐵）

▲台鐵兩鐵列車今起航，吸引119名鐵人選手攜帶自行車搭乘。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵局與雄獅旅行社合作推廣低碳旅遊，推出全台唯一結合鐵道+鐵馬觀光遊程的「兩鐵旅遊列車」，今開出新竹出發臺東鐵人3日」行程，吸引119名選手參加，台鐵表示，今年5月再推升級版結合宜花東13處景點，打造自行車補給站，提升完善兩鐵綠色體驗，搭火車走到哪、騎到哪。

台鐵表示，「兩鐵旅遊列車」今(3月3日)開出「新竹出發臺東鐵人3日」行程，與三鐵活動「LAVA TRI玩賽樂園」合作，吸引119位選手參加，選手能輕鬆帶著自行車上火車前往比賽地點，展現列車多元運用，選手們回饋：「以前參加鐵人三項比賽可能需要將愛車用寄的，也擔心愛車無法於比賽前送達，或者運送過程中損壞無法參賽，提供這項服務能安心參加比賽」。

▲▼台鐵兩鐵列車今起航，吸引119名鐵人選手攜帶自行車搭乘。（圖／台鐵）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台鐵兩鐵列車今起航，吸引119名鐵人選手攜帶自行車搭乘。（圖／台鐵）

今年4月起，兩鐵旅遊列車則推出主打「小鎮漫遊」之行程，安排探訪齊柏林《看見臺灣》所拍攝的「大腳印稻田」體驗部落文化及看見小鎮之美。

台鐵表示，預計於今年5月起，為提供單車族們完善的兩鐵綠色體驗，雄獅旅行社與台鐵局共同攜手於宜花東共13處，打造自行車補給站，提供旅遊交通租賃及旅遊諮詢服務。

ET快訊
快訊／BLACKPINK Jennie驚爆破相　親曝「臉留下
「性侵殺人犯」坐牢38年後　驗出精液不是他的！出獄時已69歲
快訊／下班注意！國3「貨車撞護欄翻覆」回堵5km
公司才大裁員1300人　總裁也突遭開除
快訊／日經指9成退役軍官賣情報　謝長廷：已要求平衡報導
輻射冷卻發威！　3縣市低溫探10度↓
啦啦隊露底褲拍屁　陳建州：已打電話溝通注意尺度

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是保全！月領35K「每天只做1小時」　這點卻讓眾人搖頭：非常傷

全台唯一！鐵道+鐵馬「台鐵兩鐵旅遊列車」今啟航　5月再推升級版

不是極度乾燥！外送員「狂穿這1牌外套」　他驚：快變制服了

台捷交流跨一大步！華航7月開航直飛布拉格　「每周2班」

Apple ID「突跳1通知」代表被盜！一堆人收到　達人曝自救法：要快

生孫女給6萬！弟媳添金孫「公婆秒給60萬紅包」　大媳婦傻眼了

3縣市低溫探10度！明天飄雨熱區曝　「一圖看未來一周降雨變化」　

2023「12星座財運」排行榜！第一名貴人相助、財庫滿滿

想投資一定要問他們意見！4星座眼光獨到、精準獲利「土象全上榜」網呼不意外

點「沙茶鍋不要沙茶」被狂酸！她1張照反擊：文盲笨蛋請原地離世

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

博美拒刷牙...戲精媽假哭　牠愧疚舔臉安慰乖巧配合

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

阿翰誇林柏宏好香：是我的！　陳庭妮撒嬌嚇壞施名帥XD

宋茜聽到觀眾提起雪莉　「因網友的嘴抑鬱去世」轉身落淚

楊祐寧老婆質問「下廚給誰吃過？」　警告他：有你就死定了！..超可愛XD

蔡健雅開唱...林依晨直接蹲著聽　48歲拒遮白髮「想要優雅的老化」

菲機場安檢員偷旅客財物　塞口袋被抓包還求刪影片

不是保全！月領35K「每天只做1小時」　這點卻讓眾人搖頭：非常傷

全台唯一！鐵道+鐵馬「台鐵兩鐵旅遊列車」今啟航　5月再推升級版

不是極度乾燥！外送員「狂穿這1牌外套」　他驚：快變制服了

台捷交流跨一大步！華航7月開航直飛布拉格　「每周2班」

Apple ID「突跳1通知」代表被盜！一堆人收到　達人曝自救法：要快

生孫女給6萬！弟媳添金孫「公婆秒給60萬紅包」　大媳婦傻眼了

3縣市低溫探10度！明天飄雨熱區曝　「一圖看未來一周降雨變化」　

2023「12星座財運」排行榜！第一名貴人相助、財庫滿滿

想投資一定要問他們意見！4星座眼光獨到、精準獲利「土象全上榜」網呼不意外

點「沙茶鍋不要沙茶」被狂酸！她1張照反擊：文盲笨蛋請原地離世

「三餐只吃麥當勞」減肥挑戰！　他實測一周狂掉4.5公斤嗨翻

快訊／陸談台海局勢軟硬兩手　郭衛民：加強交流、堅持一國兩制

不是保全！月領35K「每天只做1小時」　這點卻讓眾人搖頭：非常傷

快訊／BLACKPINK Jennie驚爆破相　意外失足：臉留下傷疤！

超商點數變現金！即起可折抵「12項代收帳單」　水電、健保費通通有

全動法修法「無下架問題」　行政院：預告期滿即進入檢討階段

與藍委馬文君南投吃麵「非藍白合」　蔡壁如：大家不要過多聯想

《玩很大》關卡設計太逼人！　女星當場「懼怕痛哭」心疼畫面曝光

新竹公有市場及服務業設備汰舊換新節能補助　今起開放申請

范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

生活熱門新聞

即／0:48發生有感地震　台北深夜明顯搖晃

搭捷運被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

他揭2跡象「老公100%出軌」！網吵翻了

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

50歲小姑不工作「狂啃哥哥」！全場逆風不挺

車違停人行道無法檢舉　網紅開戰綠委

快訊／白沙媽托夢　腦萎縮童找到了

好市多這商品119漲到175元　會員卻群起感謝

7-11賣「28萬預購品」太狠了！網友驚呆

即／宜蘭0：48規模4.9極淺層地震　

醫師哥哥找相親　全場見「1悲慘原因」：真的大扣分

長髮妹修車「露出2顆葡萄乾」　害老闆修3小時！

加籍YTR「看不爽台灣12件事」　爆台人共鳴

更多熱門

相關新聞

清明連假爽放5天！雙鐵車票今激烈開搶　「狂銷66萬張車票」　

清明連假爽放5天！雙鐵車票今激烈開搶　「狂銷66萬張車票」　

清明5天連假將至，台鐵加開189班加班車，今天(3月3日)凌晨開賣，已賣出超過31.4萬張車票。高鐵則賣出至少34.6萬張票，雙鐵已狂銷66萬張車票。

台鐵拚觀光！潮州鐵道園區今年開行「入園列車」　宿舍改建旅館

台鐵拚觀光！潮州鐵道園區今年開行「入園列車」　宿舍改建旅館

台東清明返鄉專車　台鐵3/3開放網路訂票

台東清明返鄉專車　台鐵3/3開放網路訂票

台鐵公司優退離草案曝！明年1月跳船領最多　工會憂有3千人力斷層

台鐵公司優退離草案曝！明年1月跳船領最多　工會憂有3千人力斷層

喊話幫幫基隆！謝國樑怨台鐵不溝通　局長回應「評估出爐將報告」

喊話幫幫基隆！謝國樑怨台鐵不溝通　局長回應「評估出爐將報告」

關鍵字：

鐵道鐵馬台鐵兩鐵旅遊列車雄獅

讀者迴響

熱門新聞

「紅豆餅女神」閃亮亮認愛YTR男友

太羞辱人！員工遲到1分鐘「拔1根陰毛」

即／0:48發生有感地震　台北深夜明顯搖晃

搭捷運被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

他揭2跡象「老公100%出軌」！網吵翻了

鄭仲茵吐女兒「滿月後沒見過爸爸」　陳冠霖怒揭20年前離婚真相！

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

閃電擊中　飛機3.7萬英呎自由落體

台北近5年最冷　冷氣團發威一天暴跌10°C

辱連千毅用嘴幫受刑人排毒　勾惡被起訴了

50歲小姑不工作「狂啃哥哥」！全場逆風不挺

即／酒客框女公關不成「6刀砍死對方」再自殘

「日本1感冒藥」服了恐驗出毒品反應！原因曝

「醫師」常客捅死酒店妹　自殘躺床上銬畫面曝

更多

最夯影音

更多
杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛

杜拜「豪華跑車」水上飆！　搭造型快艇男爽喊：像在飛
電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

店員拿新品給客人驗貨　打開空的...她笑：錶呢？

博美拒刷牙...戲精媽假哭　牠愧疚舔臉安慰乖巧配合

博美拒刷牙...戲精媽假哭　牠愧疚舔臉安慰乖巧配合

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

LuxyGirls啦啦隊「一字馬」干擾罰球　認「球隊沒再管」：少管閒事！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面