全台唯一！鐵道+鐵馬「台鐵兩鐵旅遊列車」今啟航　5月再推升級版

▲台鐵兩鐵列車今起航，吸引119名鐵人選手攜帶自行車搭乘。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵局與雄獅旅行社合作推廣低碳旅遊，推出全台唯一結合鐵道+鐵馬觀光遊程的「兩鐵旅遊列車」，今開出新竹出發臺東鐵人3日」行程，吸引119名選手參加，台鐵表示，今年5月再推升級版結合宜花東13處景點，打造自行車補給站，提升完善兩鐵綠色體驗，搭火車走到哪、騎到哪。



台鐵表示，「兩鐵旅遊列車」今(3月3日)開出「新竹出發臺東鐵人3日」行程，與三鐵活動「LAVA TRI玩賽樂園」合作，吸引119位選手參加，選手能輕鬆帶著自行車上火車前往比賽地點，展現列車多元運用，選手們回饋：「以前參加鐵人三項比賽可能需要將愛車用寄的，也擔心愛車無法於比賽前送達，或者運送過程中損壞無法參賽，提供這項服務能安心參加比賽」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台鐵兩鐵列車今起航，吸引119名鐵人選手攜帶自行車搭乘。（圖／台鐵）

今年4月起，兩鐵旅遊列車則推出主打「小鎮漫遊」之行程，安排探訪齊柏林《看見臺灣》所拍攝的「大腳印稻田」體驗部落文化及看見小鎮之美。

台鐵表示，預計於今年5月起，為提供單車族們完善的兩鐵綠色體驗，雄獅旅行社與台鐵局共同攜手於宜花東共13處，打造自行車補給站，提供旅遊交通租賃及旅遊諮詢服務。