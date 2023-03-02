台鐵公司優退離草案曝！明年1月跳船領最多　工會憂有3千人力斷層

▲台鐵優退離草案曝光，工會憂心明年1月出現人力斷層。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年元旦公司化，優退離草案出爐，明年1月優退離可領7個月、2月領6個月、3月領5個月，逐月減少，明年7月過後退休或離職則無優退離方案，台鐵企業工會評估恐有不少人擠1月退休離職，其中符合退休資格約2千到3千人，憂人力出現斷層，籲台鐵擴大招募外，也將爭取公司化後定期調薪留才。

台鐵明(113)年1月1日將掛牌轉型為國營公司，台鐵優退離草案細節也出爐，初步規劃，113年1月16日過後屆齡退休或提早離職者，明年1月提早退休或優離，可領6+1個月；2月優離退可領5+1、3月優退離可領4+1、4月可領3+1、5月領2+1、6月領1+1，明年7月過後就沒有優退離方案可領。

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台鐵企業工會理事長陳世杰表示，因明年1月提早優退離可領6+1，可能有不少資深員工會在1月優退離，工會評估光符合退休資格者有2千到3千多人，優離者則難以評估，但若申請優離者，離職後考上其他國營事業或公家單位，仍要繳回優離金。

陳世杰表示，由於光符合退休資格者就有2千到3千人，擔心明年1月份就會出現人力斷層，工會已經跟台鐵局建議，今年最後一班特考列車應概估可能退離人力，增加招募額度，否則到時候人力鬧空城，可能會影響行車安全和服務品質。





▲台鐵公司化，明年1月面臨申請優退優離潮。（圖／記者劉亮亨攝）

由於目前台鐵約有1.6萬名員工，推估明年可能有2千到3千人可退休，約佔整體人力1成3到1成9，還不加上可能優離人力，工會除已向台鐵局示警外，也將爭取公司化後調薪制度化留才。

根據工會規劃，將爭取政策性小站補貼後，若虧損在額度內，可調薪1千元，每4年加薪1次，倘若有盈餘，則每年爭取調薪。

陳世杰表示，交通部長王國材日前承諾，台鐵公司化掛牌後，可考慮第二波加薪，因此工會正在爭取扣除政策性補貼虧損後的激勵辦法，目前仍在協商中，尚未定案。