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黃德清未因恩恩案下台、爆外遇才請辭　她曝關鍵差別：傷侯友宜2024

▲▼新北市長侯友宜連任成功，大勝對手超過40萬票。投票結果大致底定後，侯友宜來到開票現場發表勝選感言。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／綜合報導

新北市消防局長黃德清日前因遭爆6年婚外情請辭獲准。對此，資深媒體人黃光芹2日指出，新北兩個局長（消防局長、衛生局長）恩恩案時就該下台，當時就該追究政治責任卻沒有，現在婚外情是私德問題，卻立刻准辭下台、迅雷不及掩耳，難道局長緋聞案比不上一條命嗎？唯一的差別是什麼？「（侯友宜）現在要選總統了、火燒眉頭，擔心受到影響。」

與黃德清交往6年、不願具名的A女踢爆，黃德清不甘情變分手，化身成恐怖情人騷擾，經周刊報導後引起軒然大波，黃德清也因此丟官。如今A女再爆會踢爆黃德清的「關鍵原因」，就是發現黃德清還有另外一段長達17年的婚外情，自己意外從小三淪落成小四，才會憤而斬斷這段孽緣。

而新北市去年曾發生恩恩案，中和2歲男童恩恩4月染疫逝世，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，從流出的音檔發現，因新北市府按中央指引要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，而當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，導致恩恩無法及時送醫，引發爭議。期間更歷經音檔吹哨爭議、消防局「模擬」風波等。當時藍綠議員都批評消防局長、衛生局長該下台，最後不了了之。

對此，黃光芹表示，兩個局長恩恩案時就該下台，但侯友宜誓死保衛弟兄、再怎麼樣都要護黃德清跟衛生局長，當時就該追究政治責任卻沒有，現在婚外情是私德問題，就立刻准辭下台、迅雷不及掩耳，難道局長緋聞案比不上恩恩案一條命嗎？唯一的差別是什麼？（侯友宜）現在要選總統了、火燒眉頭，擔心受到影響。

黃光芹直言，沒有人會指責侯友宜這時候為何開鍘，而是恩恩案當時為何不開鍘？若是道德標準高，當然可以准辭，但當時一條人命都護自己的弟兄，現在只是緋聞案，兩相比較下，唯一的差別就是要選總統了、怕壞大事，侯友宜2023年代表字就是：困。

對於2024大選，黃光芹指出，侯友宜去年上半年就萌生選總統念頭，當時也有人勸他不要選連任，才不會陷入現在的困境：走也不是、不走也不是。4到6月更會被綁在市議會，那是一個屠宰場，還有媒體稱侯友宜「三平三安」是總統格局，但那就是里長座談會的訴求。

黃光芹表示，侯友宜論述都是那一套，從去年到現在、要講到半年後，侯友宜沒有論述，不涉及美中台高度政治議題、何況是兩岸，他很容易被困在地方，國民黨應該思考，如果侯友宜定於一尊，他的問題究竟在哪裡？

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