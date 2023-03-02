強化消防救災　南消六大隊安平分隊辦公廳舍新建工程動土

▲台南市消防局2日下午辦理「第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍新建工程」動土典禮，祭拜儀式由消防局長李明峯擔任主祭官。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局2日下午辦理「第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍新建工程」動土典禮，祭拜儀式由消防局長李明峯擔任主祭官，率領消防、義消人員等，會同各級民意代表，監造設計單位及施工廠商進行動土儀式，祈求眾神明保佑施工期間一切順利，轄內無災無難、四季平安、風調雨順。

消防局長李明峯表示，第六救災救護大隊安平分隊現行廳舍興建於1977年，由於駐地空間狹小、老舊，多面牆面鋼筋裸露、壁癌叢生，日益新增之救災器材裝備及車輛等置放空間不足。分隊現址鄰近安平老街，附近住戶及商家甚多，車流量大，且附近尚有台南市立第三幼兒園，均影響車輛出勤動線，致行駛風險較高，爰覓地興建。期望新廳舍落成，提升消防同仁救災救護效能，守護市民生命財產安全，亦可提供民眾寬敞舒適的洽公環境。

消防局長李明峯指出，黃偉哲市長對於消防人員的各項福利、待遇均大力支持，如增加消防人員數量、消防廳舍、充實消防車輛、器材裝備、提高各項福利等，目前其任內總共規劃或新(擴)建完成7棟消防分隊廳舍，讓消防人員不但在災害搶救安全受到保障，且提升消防人員生活居住品質，消防人員深深體會到黃偉哲市長的用心。

廳舍用地爭取不易，幸經轄區議員等民意代表大力協助推動及支持，分年編列工程預算新台幣4750萬元，期間因營建物價高漲，導致預算不足，在市長及議會的支持下，挹注增加預算2550萬元，以總工程經費7300萬元使工程順利發包。新建廳舍為一幢3層樓鋼筋混凝土建築，總樓地板面積約為1254.35平方公尺(約380坪)，整體工程預計2025年6月完工。

新建廳舍位於安平區湖濱水鳥公園旁內，附近有不少人氣景點，工程委由「解構聯合建築師事務所」監造，「繁華營造有限公司」承攬施工，設計概念以安平地方特色來傳達規劃意象，並結合周邊公園設施(涼亭、步道)地景及景觀綠地，廳舍之山形門廊創造出天際線，未來將成為在地頗具特色的景觀建築。