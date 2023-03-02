　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

強化消防救災　南消六大隊安平分隊辦公廳舍新建工程動土

▲台南市消防局2日下午辦理「第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍新建工程」動土典禮，祭拜儀式由消防局長李明峯擔任主祭官。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局2日下午辦理「第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍新建工程」動土典禮，祭拜儀式由消防局長李明峯擔任主祭官。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局2日下午辦理「第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍新建工程」動土典禮，祭拜儀式由消防局長李明峯擔任主祭官，率領消防、義消人員等，會同各級民意代表，監造設計單位及施工廠商進行動土儀式，祈求眾神明保佑施工期間一切順利，轄內無災無難、四季平安、風調雨順。

▲台南市消防局2日下午辦理「第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍新建工程」動土典禮，祭拜儀式由消防局長李明峯擔任主祭官。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，第六救災救護大隊安平分隊現行廳舍興建於1977年，由於駐地空間狹小、老舊，多面牆面鋼筋裸露、壁癌叢生，日益新增之救災器材裝備及車輛等置放空間不足。分隊現址鄰近安平老街，附近住戶及商家甚多，車流量大，且附近尚有台南市立第三幼兒園，均影響車輛出勤動線，致行駛風險較高，爰覓地興建。期望新廳舍落成，提升消防同仁救災救護效能，守護市民生命財產安全，亦可提供民眾寬敞舒適的洽公環境。

消防局長李明峯指出，黃偉哲市長對於消防人員的各項福利、待遇均大力支持，如增加消防人員數量、消防廳舍、充實消防車輛、器材裝備、提高各項福利等，目前其任內總共規劃或新(擴)建完成7棟消防分隊廳舍，讓消防人員不但在災害搶救安全受到保障，且提升消防人員生活居住品質，消防人員深深體會到黃偉哲市長的用心。

▲台南市消防局2日下午辦理「第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍新建工程」動土典禮，祭拜儀式由消防局長李明峯擔任主祭官。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廳舍用地爭取不易，幸經轄區議員等民意代表大力協助推動及支持，分年編列工程預算新台幣4750萬元，期間因營建物價高漲，導致預算不足，在市長及議會的支持下，挹注增加預算2550萬元，以總工程經費7300萬元使工程順利發包。新建廳舍為一幢3層樓鋼筋混凝土建築，總樓地板面積約為1254.35平方公尺(約380坪)，整體工程預計2025年6月完工。

▲台南市消防局2日下午辦理「第六救災救護大隊安平分隊辦公廳舍新建工程」動土典禮，祭拜儀式由消防局長李明峯擔任主祭官。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新建廳舍位於安平區湖濱水鳥公園旁內，附近有不少人氣景點，工程委由「解構聯合建築師事務所」監造，「繁華營造有限公司」承攬施工，設計概念以安平地方特色來傳達規劃意象，並結合周邊公園設施(涼亭、步道)地景及景觀綠地，廳舍之山形門廊創造出天際線，未來將成為在地頗具特色的景觀建築。

ET快訊
虎航飛日本航班異動！　旅客可全額退款、免費改期
丟丟妹離婚後首發文！　前夫不改品牌名「10字洩心境」
刻意對蔥油餅闆娘錄影？　爆料者曝原因
董至成變臉！　遭誤解「包養酒店妹8年」鬧離婚：不能容忍
林益世貪汙恐遭重判！　大法庭最新裁定出爐
7-11開賣「28萬預購品」太狠了！　網驚呆：連這都有賣
Toyz慘了！　新開飲料店恐遭拆除
木村拓哉爆離婚！傳「4月對外宣布」　妻子工藤靜香發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮走向國際！徐榛蔚攜好物前進日本　參加東京國際食品展

3月首場就業列車聯合徵才活動　大員皇冠登場

解除訂單分期付款...詐騙老梗又來了　台東警鷹眼識破即時阻詐

台南警長親赴第一線視導交通　帶領員警守護大台南

強化消防救災　南消六大隊安平分隊辦公廳舍新建工程動土

台東市四維路分隔島改善及路面鋪設完工　饒慶鈴前往視察

4米其林二星大師聯手指導畢業生　弘光科大師資再創最高規格

台南藍軍尊重司法偵查起訴　國民黨開除3人黨籍盼勿枉勿縱

20籃大湖草莓1元起標　台南新市4樓透天厝底價584萬4千元

雲林縣環保局考察取經台東永續方舟館　借鏡經營模式

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

花蓮走向國際！徐榛蔚攜好物前進日本　參加東京國際食品展

3月首場就業列車聯合徵才活動　大員皇冠登場

解除訂單分期付款...詐騙老梗又來了　台東警鷹眼識破即時阻詐

台南警長親赴第一線視導交通　帶領員警守護大台南

強化消防救災　南消六大隊安平分隊辦公廳舍新建工程動土

台東市四維路分隔島改善及路面鋪設完工　饒慶鈴前往視察

4米其林二星大師聯手指導畢業生　弘光科大師資再創最高規格

台南藍軍尊重司法偵查起訴　國民黨開除3人黨籍盼勿枉勿縱

20籃大湖草莓1元起標　台南新市4樓透天厝底價584萬4千元

雲林縣環保局考察取經台東永續方舟館　借鏡經營模式

家旁老被亂停　他獻1招網讚爆！老司機卻搖頭：小心沒用還被罰

落實「狗口普查」！動團主張4大政策宣導觀念　杜絕流浪犬問題

健保藥價調幅2.1%「創10年新低」　2款失智症用藥被砍最多

虎航「台北－大阪航班異動」！旅客可全額退款、免費改期

台鐵拚觀光！潮州鐵道園區今年開行「入園列車」　宿舍改建旅館

丟丟妹正式離婚後首發文！　前夫不改品牌名「10字洩恢單心境」

聽到「事情過去了還不放下」一秒爆氣超有道理！研究顯示「選擇原諒」跟大腦有關係

迷人星空越夜越美！開箱南投豪華露營民宿　花園Villa享受絕對隱私

超萌保育類短耳鴞「觸機場防鳥網」受困　金管處今野放

一表看預售市場有多冷　僅三重交易量反增111%

橘貓垂掛拉門監視爸洗東西　媽笑翻：我洗澡牠也這樣看

地方熱門新聞

嘉義200年老廟插田中！知情人士解答了

台南藍軍尊重司法偵查起訴

基隆植樹月開跑　3張紙本發票換1株樹苗

台61線南下大園至觀音路段　施工封閉

許厝港自行車景觀大橋　4月通車

20籃大湖草莓1元起標

在畫中看見生命力　中國附醫罕病藝術展登場

女警暖語勸阻老翁200萬買佛像

南警宣導查緝雙管齊下拼出豐碩成果

新北捷運六線齊發　侯友宜：2030與日韓並駕齊驅

南警「同步取締酒駕PLUS」

網美必拍港區景點　基隆郵輪旅客徒步打卡摺頁

新北安坑輕軌3／6起全日營運

部東成功分院胸腔內科開診　鎖定肺結核

更多熱門

相關新聞

女童左腳掌+軟膠鞋卡百貨手扶梯縫　消防馳援

女童左腳掌+軟膠鞋卡百貨手扶梯縫　消防馳援

6歲女童穿著軟膠拖鞋和家人逛百貨公司，左腳掌連同軟膠鞋卡在手扶梯側邊梯縫內，情況危急，屏東縣政消防局獲報出動消防人員趕至利用三用翹棒及電動撐開器破壞手扶梯踏板結構，將其撐開後順利協助她脫困，送醫治療；家屬1日到屏東消防分隊致謝；消防分隊也提醒民眾，搭乘手扶梯時，謹記「緊握扶手、站穩踏階」的原則，確保安全。

火警頻傳　屏檢：過失釀火警有刑責

火警頻傳　屏檢：過失釀火警有刑責

南消救助人員訓練

南消救助人員訓練

土耳其5.6地震死傷破百　建築又崩塌

土耳其5.6地震死傷破百　建築又崩塌

台中公墓火警19小時才滅完！消防員忙翻

台中公墓火警19小時才滅完！消防員忙翻

關鍵字：

消防救災南消六大隊安平分隊辦公廳舍動土

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞新菜單停賣9大品項！

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

收下禮物2天後「男星出車禍身亡」得年28歲

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰了」！萬人看傻

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

木村拓哉爆離婚！　工藤靜香回應了

建商喬25年未果　松江「都更孤島」想通了求售1.6億

斷開曹佑寧「前女友繼續被罵」！

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面