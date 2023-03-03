讚高端疫苗「安全、有效、副作用低」　陳建仁：但不會再採購

▲陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委李德維今（3日）就監察院調查報告中，提及高端疫苗未有三期臨床試驗證明療效，部分國人因此質疑保護力，已不利國內疫苗產業發展一事，質詢行政院長陳建仁。不過陳建仁答詢時，仍讚高端是安全、有效且副作用低的疫苗，只是陳表示不會再採購高端疫苗。

監察院社會福利及衛生環境委員會2月22日通過監委林郁容、王麗珍、蘇麗瓊、蕭自佑所的提調查報告，並於3月1日公布。該調查報告指出，迄今國際間承認高端疫苗的國家僅有10國，主要原因應是未有傳統第三期臨床試驗的結果證明其療效，國際認證的進展相當有限，部分國人因此對其保護力有所質疑，已不利國內疫苗產業之發展。

陳建仁3日上午赴立法院報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過，並率相關部會首長列席備詢。李德維針對上述調查報告內容詢問陳建仁，你當時那麼力挺高端，但監察院都說不利國產疫苗發展。陳建仁說，不利國產疫苗發展，最主要是大家對高端疫苗的效果有所誤解。

李德維打岔問道，你的意思是認為很有效？陳回應，從學術論文的發表來看，不管是動物實驗、第一期臨床、第二期臨床，都是在世界最好的期刊發表，而且它的效果比AZ好，300萬劑施打完以後，真實世界是跟莫德納、BNT是一樣好，比AZ好的多，就科學證據上來講，高端確實是安全、有效且副作用低的疫苗。

李德維向陳建仁說，你真的該好好回中研院研究，不應該當行政院長，因為2350萬人都不太相信的高端，你還應要在國會替高端辯護，連監察院都說了，你還非常堅持，「我不知道你在堅持什麼耶」。

李德維再問，「你還要不要採購高端？高端這麼好，你要不要繼續採購？」陳建仁回應，我國現在的疫苗已經有足夠的量，不會再採購。李德維又問，照你的講法，高端這麼好，你為什麼不買？如果你覺得高端這麼好，可不可以取消（其他疫苗），改買高端？陳建仁說：「那我們已經採買的呢？而且是次世代的疫苗。」