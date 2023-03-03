提行憲紀念日放假被陳建仁秒拒　賴士葆跳腳：欸！你至少説考慮吧

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁今（3日）率部會首長赴立院列席報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」並備質詢。國民黨立委賴士葆質詢時問，行憲紀念日是否可訂為國定假日，被陳建仁一秒拒絕，讓賴士葆忍不住跳腳，「欸！我對你很期待耶！不然你也説個可以考慮吧！直接給我拒絕！」

對於特別預算，賴士葆表示，這次特別預算裡面，大家都很清楚綁樁嫌疑非常重，比如說農委會幸福餐好像很讚，但年度預算有編列耶！房貸165億、55萬戶，結果門檻訂下去、北市住民幾乎沒有了，整個編列預算通通在顧南部票，這是一個綁樁固票的特別預算。

對於普發現金，賴士葆直言，不如發現金1萬，為何只發6千？現在超徵5237億，總召柯建銘說四月中才可以發，但呼籲朝野各黨團不要一個月朝野協商，只要能再砍3百億下來，3月底發6千、之後再補發4千，這樣才是溫暖，大仁哥就是大仁哥。

陳建仁回應，我國受到新冠疫情影響，每人狀況不同，最受苦的就是中低收入戶、中小企業、學貸族、通勤族，6千是全民經濟共享成果，但也要照顧到這些弱勢群眾，若發1萬但未照顧到弱勢族群、並不公平。

賴士葆則頻頻打斷，他表示，陳建仁太老實了，答案很簡單，就是因為1萬是國民黨先提出，所以柯建銘不同意，就是這麼簡單。

賴士葆也呼籲行憲紀念日、教師節、青年節應該放假，陳建仁則回應，中華民國已經是一個自由民主開放、憲法很好的國家，大家習以為常，並不需要特別為行憲放假。

相關回應讓賴士葆跳腳，他高呼，「欸！我對你很期待耶！不然你也説個可以考慮、你直接給我拒絕，我很失望欸！希望你不要這麼快拒絕，不要看到我在野黨就no no no！至少帶回去考慮。教師節給老師休息、青年節給青年放假，這才是溫暖嘛！」

內政部長林右昌則表示，現在全年度休假是115至116天，週休二日加上既有國定假日已經達到。