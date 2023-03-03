PTT成時代眼淚？在線人數銳減　網點出「這時候」才是關鍵

▲PTT是台灣使用人次最多的網路論壇之一。（示意圖／pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

「批踢踢實業坊」（簡稱PTT）是台灣知名的網路論壇，是各類消息以及小道八卦的集散地，自2018年9月暫停開放註冊新帳號，就再也沒有新辦帳號加入，加上近年其他新生代網路論壇的崛起，導致常駐人數正逐漸下降，一名網友就好奇提問「所以跑掉的人現在都去哪邊了？」

一名網友在PTT的Gossiping版以「Ptt 常駐人數只剩五萬多」為題發文，表示雖然常駐人口5萬還算多，不過感覺常駐人口不斷在下降，但「之前都還有十幾萬的紀錄，晚上時間大概都會破10萬」，讓他非常疑惑「所以跑掉的人現在都去哪邊了？」

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貼文一出，不少人回應，「地震時才會冒出來啦」、「有些跳針帳號 消失了 真奇怪」、「低卡 fb yt 小紅書 微博 知乎」、「選完網軍沒錢了啦」、「PTT停止註冊2年半 也沒更新什麼機制」、「八卦版被弄臭沒人要來了。」

但也有人指出是關鍵時期未到，「選舉就會回來了再半年就一堆」、「選舉的時候你就知道」、「等選舉就十萬了 不用擔心」、「選舉前會回來」、「選舉激烈就出來了吧」、「等經費到手蟑螂就出來了」。

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