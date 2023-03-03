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高雄輕軌好嗎？一票讚「1用途」很成功：說爛的坐過嗎

▲▼高雄輕軌。（圖／記者林育綾攝）

▲高雄輕軌好嗎？許多人大讚1點。（圖／記者林育綾攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

高雄輕軌預計今年底全線通車，達成「輕軌成圓」的目標。就有PTT網友好奇，每次一談到高雄輕軌，高雄板就會「分裂成兩股勢力」，兩邊各自有理，「高雄輕軌運行了快八年，大家能看到成效嗎？」引發話題。

這位網友提到，高雄板（Kaohsiung）每次看到高雄輕軌的話題，就會分成挺跟反兩派，忍不住在PTT的八卦板（Gossiping）問卦，「高雄輕軌到底是好是壞？」據悉，高雄鐵路地下化、輕軌等交通建設逐步到位，目前輕軌尚在施工階段的，僅剩C25新上國小站至C31聖功醫院站。

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貼文引發熱議，許多人大讚1點，「我去觀光會覺得挺新奇，好多人都在坐」、「駁二那邊蠻成功的吧？假日都是遊客在搭」、「去觀光覺得還不錯，蠻方便的」、「觀光很成功啊」、「到高雄旅遊過，他X的說不好的人腦袋有洞嗎？高捷巔峰時段人也很多，說爛的人到底有沒有去使用過啊」、「我爸爸退休後四處玩，倒是蠻喜歡輕軌的，以觀光用途來說還可以。」

不少高雄人則坦承不適應，「凱旋因為有輕軌，變得很難騎」、「上班遇到還要等半天」、「稱讚輕軌的10個有5個不是高雄人、4個北飄仔，剩下一個根本上班不會經過輕軌線。周遭只要上班會經過輕軌路線的，沒一個不X到飛起」、「搭過，還是自己騎車比較好」、「高雄人覺得OK，但配速需要稍微調整一下。」

就有網友也分析，「以路人來說不錯，以駕駛來看危險，號誌不清楚、警示音又小」、「其實我還是會支持大眾交通，但燈號悲劇」、「能接受輕軌，但號誌超不明顯，難怪會有人撞到」、「好的設施蓋在錯誤的路線」、「高雄人比較愛騎車，不愛大眾運輸吧」、「根本危險駕駛照妖鏡」、「不好不壞，但想要變化高雄人搭大眾運輸，難！」

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