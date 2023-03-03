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「1隻手臂」插出雪堆！他遭雪崩活埋6hrs奇蹟獲救　鷹眼搜索畫面曝

▲▼瑞士男子去滑雪奇蹟獲救。（圖／翻攝臉書Air-Glaciers SA）

▲年輕男子滑雪被雪崩活埋，只剩下一隻手臂露在外頭。（圖／翻攝臉書Air-Glaciers SA）

記者吳美依／綜合外電報導

瑞士一名年輕男子獨自外出滑雪，卻不幸遇上雪崩，遭活埋長達6小時卻奇蹟獲救。原來，救難直升機在山區搜索時，憑藉「鷹眼」從高空發現雪堆似乎有異樣，仔細看竟是一條手臂正在瘋狂揮舞，於是趕緊展開救援。

綜合外媒報導，男子2月8日前往利德地區（Liddes）滑雪，出發前曾向家人交代路線及行程表，當晚卻沒有按照計畫時間回來，家屬立刻通報。

救援和運輸公司「空氣冰川」（Air Glaviers）下午5時41分接獲任務後，立刻派出醫護團隊及2名救援嚮導搭乘直升機出發。他們首先抵達停車場，確認男子並未返回，接著沿滑雪路線上空飛行，果然發現人行足跡，並讓一名嚮導下降至雪地追蹤，最後由醫護蘭伯特（Mathieu Lambert）拍下揮舞手臂的奇蹟畫面。

Air-Glaciers au secours d'un randonneur porté disparu

Avez-vous l'oeil du sauveteur? Hier soir, un de nos équipages a été mobilisé pour partir à la recherche d'un randonneur porté disparu. Bien qu’enseveli jusqu’au cou depuis plus de 6 heures dans la neige compacte, le rescapé avait uniquement sa tête et un de ses bras hors de la coulée, lui permettant de faire signe à l’hélicoptère au moment de son passage. Découvrez le récit complet de cette mission sur https://www.air-glaciers.ch/component/content/article/112-last-news/601-air-glaciers-au-secours-d-un-randonneur-porte-disparu #AirGlaciers #Sauvetage

Air-Glaciers SA 發佈於 2023年2月9日 星期四

事實上，除了手臂之外，男子的頭部也沒有被雪埋住，因此才能在發現直升機後積極呼救。他被救援團隊吊掛至30公尺高的安全地帶，送醫檢查發現僅需治療體溫過低的問題，如今已順利康復出院。

雪崩每年在全球奪走超過150條人命，起因包括地震、落石、暴風雪、降雨或太陽輻射造成的融雪等等。在瑞士阿爾卑斯山脈，它更是一種常見現象，每年發生約1萬次，其中4/5的事件都發生在2、3、4月。

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