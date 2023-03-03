邱莉莉涉賄拒辭議長　黃國昌嗆「臉皮比犀牛皮厚」：南檢應提當選無效

▲時代力量前立委黃國昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案，認定將台南市議長邱莉莉、副議長林志展等10人涉嫌違反公職人員選舉罷免法，提起公訴，而邱莉莉拒絕請辭，表示將靜待司法判決，時代力量前立委黃國昌則批評，為了戀棧權位，連最基本的是非與廉恥都可棄之不顧，「臉皮比犀牛皮還厚」，要求台南地檢署提當選無效之訴。

黃國昌說，依照最高行政法院109年度裁字第184號之清楚闡釋，雖然《公職人員選舉罷免法》沒有針對「正副議長選舉當選無效」明文規範，但「民代機關選舉正副首長」既是「依法律明文辦理之選舉」，還是可以透過向「行政法院」提起「確認法律關係不存在」之訴訟，以有效除去透過利誘威脅此等離譜的違法手段獲致的不正選舉結果。

黃國昌表示，當邱莉莉不知進退，他期待看到南檢展開積極行動，而不是放任邱莉莉像過去的前台南市議長李全教一樣，賄選還能繼續厚顏地坐在議長席位之上，不屈從於政治壓力，勇敢履行職責，才能回應人民「終結黑金」的期待。

針對賄選案，國民黨台南市議員蔡宗豪也呼籲民進黨黨主席賴清德，要求邱莉莉、林志展辭去正副議長職位。對此，民進黨新聞部主任張志豪3日表示，本黨尊重司法調查，支持司法單位嚴辦到底、勿枉勿縱。