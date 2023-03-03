男大生超商打工狂嗑「報廢便當」　染痛風腳腫到無法走路

記者黃翊婷／綜合報導

日本一名30多歲的男子聲稱，大學時期在超商打工，幾乎天天都會吃「報廢便當」，沒想到竟然在大三那一年罹患痛風，腳突然腫脹到無法走路，經過治療之後總算控制住病情，他也因此決定改變飲食習慣，避免舊疾復發。

▲男子聲稱在大三時因為狂吃超商報廢食品，因而罹患痛風。（示意圖／達志影像，非本文店家。）

根據日本《ニフティニュース》報導，該名男子表示，他就讀的大學位於東京郊區，平時會在校園附近的超商打工，雖然店裡白天有很多客人，但到了晚上客人就減少很多，所以大夜班時會剩下很多沒賣出去的食品，考量到那些飯糰、豬排便當最終也是要報廢，他乾脆在工作結束時將這些即將被丟棄的食物帶回家享用。

男子坦言，公司對於報廢食品有嚴格規定，不能私自拿取，但他在打工期間一直都是那麼做，也從來沒有受到責罰，當時的三餐很多都是靠著那些報廢食品解決，直到大三那一年，他的腳突然腫脹到無法走路，前往醫院檢查才知道罹患痛風。

所幸經過治療之後，男子的病情已經獲得控制，他表示，如今自己已經畢業，年紀也30多歲了，為了保持健康不讓舊疾復發，下定決心改變原本的飲食習慣，但偶爾懷念起超商食物時，還是會買一些來吃。

至於痛風到底是什麼，外科醫師江坤俊在YouTube《江P醫件事》的影片中曾提到，痛風是因為尿酸結晶沉積在關節，由於自白血球的攻擊，產生嚴重的發炎反應，導致關節紅腫熱痛，而尿酸的來源十分廣泛，就像膽固醇有80％來自人體製造，尿酸則是核酸代謝後產生的。

江坤俊表示，想要減少尿酸攝取，就要少吃高普林食物，例如紅肉、海鮮等等，同時也要減少喝酒，然後多喝水；此外，炸雞排、含糖飲料也可能是導致罹病的原因之一，過多油脂跟含糖飲料代謝後的產物，都可能抑制尿酸排出。