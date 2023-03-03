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日本發現「新領土」！　暴增7000多座島嶼

▲日本主張擁有尖閣列島（釣魚台）主權。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本主張擁有尖閣諸島（釣魚台）主權。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本海上保安廳於1987年統計領土內共有6852座島嶼，最近地理空間信息管理局（GSI）重新計算領土內島嶼，赫然發現有超過7000座的「新島嶼」，總數來到1萬4125座。

CNN報導，GSI近日公布這項新發現，但強調島嶼數量掌握得更精確，是反映了先進調查科技和用於計算地圖的細節，新發現的島嶼並沒有增加日本領土、領海和領空的範圍。

GSI指出，目前並沒有國際條約規定計算島嶼的定義，但該局所使用的尺寸標準與35年前的一致，即自然形成的土地周長須至少100公尺，才能滿足成為「島」的條件。

日本周圍的島嶼多年來一直是多個領土爭議的核心。蘇聯於二戰結束後占領北海道東北方的島嶼，如今仍由俄羅斯掌控，並稱其為「南千島群島」，日本則以北方四島稱呼，並且仍然堅持北方四島屬於日本領土。

日本堅稱依歷史脈絡，尖閣諸島（釣魚台）是屬於日本的，但台灣和中國也都聲稱擁有釣魚台主權，中國更是屢次挑戰日方對該島的掌控。

同時，日本和南韓間也有獨島爭議。南韓稱為獨島，日本則稱為竹島，過去70年雙方都未放棄對該島的主權主張。

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